河南周口女醫生墮樓亡　抖音回應網暴者帳號處置情況

近日，河南周口在當地醫術醫德備受稱讚的婦產科醫生邵曉蓓墮樓身亡，引發廣泛關注。據內媒報道，邵醫生生前曾遭受三起醫療糾紛當事人及家屬持續網暴。周五（8日），抖音官方回應指，平台正積極配合有關部門的調查工作，又指打擊網暴、治理違規內容，是平台義不容辭的責任和義務，承諾將繼續強化對平台上違規、不友善、攻擊性內容的治理。



抖音說明，經核查，疑似三起醫療糾紛當事人及家屬的15個賬號，分別在2024年12月4日至2025年1月20日、2025年3月30日、2025年5月27日、2025年7月18日至2025年8月1日，四個周期內發布共計89條與醫療糾紛相關影片，內容包括講述個人就醫經歷、表達維權訴求、指責或攻擊醫院及醫生，其中76條因違反平台規則，在發布後即被平台處置限制流量不予推薦、下架、好友可見或僅自己可見；發布962條與醫療糾紛相關評論，內容包括講述個人就醫經歷、表達維權訴求、指責或攻擊醫院及醫生。其中，457條違反平台規則，在發布後即被平台處置僅發布者自己可見、好友可見或置底。

57歲邵曉蓓醫生墮樓身亡。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良，稱讚她對待病患像對女兒一樣溫柔：

平台又對邵醫生本人的投訴記錄進行核查，顯示2024年12月至2025年1月，共收到邵醫生及其代理人發起的侵權舉報48次，其中32次平台判定舉報成功，並下架對應的19條內容（部分舉報重覆），對1個重覆侵權賬號下發禁投稿處罰，8次舉報處置前對應內容已刪除。

平台還對邵醫生本人賬號近8個月的互動情況進行核查，顯示2024年12月1日至2025年8月2日，邵醫生本人賬號共收到評論1.09萬餘條，內容多為正常互動或對其醫術醫德的誇讚及支持性言論。共排查到60條攻擊或不友善評論，其中51條均於發布當日或次日被平台處置。

網暴者帳號已經清空。（抖音）

抖音指出，除去疑似三起醫療糾紛的當事人及家屬賬號外，未發現其他用戶有持續規模化攻擊或不友善言論。目前，平台正積極配合有關部門的調查工作。平台深知平台治理工作的重要，打擊網暴、治理違規內容，是平台義不容辭的責任和義務。平台也知道相關工作仍有不足，需要不斷完善，對於用戶的保護需要做得更好。我們將繼續強化對平台上違規、不友善、攻擊性內容的治理。

對於可能遭遇到網絡暴力的用戶，抖音指可通過在抖音裏搜索關鍵詞「網暴」，使用「一鍵防網暴」功能，開啟防打擾保護。如發現侵犯權益的內容，用戶可在舉報界面選擇「侵犯權益」發起投訴，平台將第一時間處理。平台也將持續優化服務能力，與各方一道，為被網暴者提供更有力的保護與支持。最後，抖音強調將始終謹記「開放、積極、多元、友善」的社區價值倡導，努力為廣大用戶創建安全與信任的平台環境，打造更良好的網絡生態。