王健林旗下萬達集團被北京法院強制執行24億　累計被執行超過76億

內媒報道，中國內地前首富王健林旗下大連萬達集團股份有限公司8月11日新增一則被執行人信息，執行標的24億餘元（人民幣，下同），執行法院為北京金融法院。



天眼查風險信息顯示，大連萬達集團現存10條被執行人記錄，累計被執行金額已超76億元。此外，該公司還存在多條股權凍結信息。

王健林。（網上圖片）

王健林一口氣賣48個萬達廣場 內媒：交易金額達500億

據內媒本年5月報道，王健林一口氣賣掉了48個萬達廣場。

中國國家市場監管總局5月26日披露，王健林旗下大連萬達商業管理集團股份有限公司（萬達商管）旗下48家公司股權收購案相關情況。

萬達廣場。（視覺中國）

萬達商管將48家萬達廣場的100%股權轉讓給由太盟、高和豐德、騰訊控股等組成的合營企業。這些項目分布在北京、廣州、成都等多個一二線城市。

中國國家市場監管總局發布的信息顯示，該筆股權收購交易已被無條件批准。公告尚未公布這一交易的具體金額等情況。據《每日經濟新聞》報道，有市場消息稱，此次交易金額將達到500億元人民幣。

據《澎湃新聞》報道，有知情人士表示，此次交易回籠的500億元資金將顯著緩解萬達集團的流動性壓力。

據不完全統計，2023年至2024年，王健林已陸續出售超過30座萬達廣場。今年以來，這一出售節奏加快，僅年初就有7座萬達廣場被出售。