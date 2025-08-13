不滿拜會達賴喇嘛　中國宣布與捷克總統斷絕往來

7月27日，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在印度拜會西藏精神領袖達賴喇嘛，引發中國強烈不滿與抗議。周二（12日）晚，中國外交部發言人林劍宣布，中方決定不與帕維爾進行任何交往。隨後，捷克總統府回應，目前捷克與中國在總統層級之間並無直接溝通，因此中方這一舉動並未改變目前情況。



據捷克新聞通訊社（ČTK）報道，帕維爾7月22日赴日本訪問，並在行程結束後進行「私人訪問」，於27日在印度拜會達賴喇嘛，並祝賀他90歲大壽。

林劍表示，帕維爾不顧中方再三交涉和堅決反對，執意赴印度與達賴會面，嚴重違背捷克政府對中國政府所作政治承諾，損害中國主權和領土完整。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向捷方提出嚴正交涉。針對帕維爾惡劣挑釁行徑，中方決定不與帕維爾進行任何交往。

帕維爾在印度拜會達賴喇嘛，並祝賀他90歲大壽。（IG@dalailama）

對此，捷克總統府在X平台回應，稱帕維爾與達賴喇嘛的會面完全屬於私人性質。目前捷克與中國在總統層級之間並無直接溝通，因此這一舉動並未改變目前情況。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）亦強調，帕維爾的訪問屬私人行為，只是親自向西藏精神領袖祝賀重要生日，中方應以此角度看待。該國衛生部長瓦雷克（Vlastimil Válek）則在X平台上發文，代表傳統、責任與繁榮黨（TOP 09）支持總統，並指這就像過去支持黨主席艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）前往台灣一樣。