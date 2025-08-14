中國科學家將鋰電池續航能力提高2-3倍　料下半年全面投產運行

中國科學家研製出能量密度超過600瓦時/公斤的軟包電芯和480瓦時/公斤的模組電池，其性能指標較現有鋰電池的能量密度和續航能力提高2-3倍。相關研究成果周三（8月13日）發表於國際學術期刊《自然》（Nature）。



科學家將鋰電池能量密度和續航能力提高了2-3倍。（央視）

據央視報道，隨著電動交通、低空經濟、消費電子、人形機械人等新興領域迅速發展，人們對高能量、長續航可充放電池的需求日益迫切。能量密度是電池核心指標，如何在重量更輕、體積更小的情況下儲能更多電量是各國研究人員都在力求突破的技術難關。

鋰金屬電池因具備遠高於傳統鋰離子電池的理論能量密度，被視為解決現有電池性能瓶頸和續航能力的新一代電池技術。但目前其電解液設計難以同時兼顧電池能量輸出和循環壽命的提升要求。

天津大學科研團隊與合作者首創高能金屬鋰電池電解液「離域化」設計理念，打破了傳統電解液設計對主導溶劑化結構的依賴，實現了能量密度與綜合性能的雙提升。

團隊負責人、天津大學材料學院教授胡文彬介紹，通過這一創新，研究團隊實現了高能量密度電池「Battery600」的性能目標，並成功實現了高能量密度電池組「Pack480」的可擴展性，為未來鋰金屬電池的應用奠定了重要基礎。同時，該技術還同時兼具優異的循環穩定性和安全特性。

目前，依託天津大學國家儲能技術產教融合創新平台和貴金屬功能材料全國重點實驗室等國家級平台，團隊正積極推進相關成果的技術轉化和應用驗證，已經建設高能金屬鋰電池中試生產線，成功應用於我國三款型號微型全電無人飛行器，比現有電池的續航時間提高了2.8倍。

據悉，團隊目前已經掌握了高能鋰電池「材料-電解液-電極-電池」全鏈條核心技術，全部原材料和關鍵技術自主可控，並且具備了高一致性批量化生產能力，預計今年下半年全面投產運行。