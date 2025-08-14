借鑑烏軍黑海戰術　美媒：台灣武裝無人艇　力阻解放軍首波登陸

美國軍事媒體「海軍新聞」（Naval News）8月13日報道，台灣借鑑烏克蘭軍隊在黑海的作戰經驗，正加速發展武裝無人艇，並已有多種類型搭載武器投入測試。這些無人艇未來可在解放軍對台展開攻擊時，干擾與削弱首波入侵艦隊，增加北京奪取台灣的風險評估成本。



報道指出，面對入侵威脅，台灣正加快防禦力量建設，其中最受矚目的是武裝無人艇研發。烏克蘭在黑海戰事中，利用無人艇取得前所未有的戰果，阻止規模更大的俄羅斯艦隊奪取黑海控制權。台灣顯然有所借鑑。

「海軍新聞」分析，很少有單一武器能贏得戰爭，而中國威脅更為細緻與多層次，但無人艇仍有可能在戰場上發揮重大作用，例如削弱首波登陸行動、使灘頭補給付出高昂代價。若靈活運用，無人艇甚至可迫使解放軍艦艇改變航向，暴露於台灣遠程導彈等防禦武器的射程之內。

烏克蘭無人艇約在3年前首次亮相，突襲俄軍黑海艦隊位於克里米亞的主要基地塞凡堡（Sevastopol）。台灣於2023年8月首次展出「海鯊號」（Sea Shark 400）無人艇，顯示有意採用類似模式。雖然初期研發進展緩慢，但在今年6月，台灣中山科學研究院展示首批具備作戰能力的設計，吸引12家廠商參與，研發步伐自此加快。

目前台灣多批無人艇正進行測試，其中與烏克蘭設計最接近的「快奇」船體低矮，由兩台考克斯（Cox）柴油舷外機驅動，航速可達43節，並配備Kymeta衛星通訊系統與多種武器，包括船首衝撞爆炸裝置、4旋翼無人機機庫及6具滯空攻擊彈藥發射筒。後者可能是國產「勁蜂」型，類似美國「彈簧刀」（Switchblade）無人機。

另有「奮進魔鬼魚」（Endeavor Manta），採玻璃纖維強化塑膠船體，長8.6公尺、寬3.7公尺，最高時速35節，設有可載人的小型駕駛艙及大型雷達罩，方便安裝萬向架式衛星通訊天線。「海鯊800」則是400型放大版，採封閉式雙舷外機設計，疑具裝甲防護；「食人魚」則為9公尺隱身外形艦艇，內設無人機機庫。

報道評估，台灣新型無人艇能否阻止解放軍登陸尚待觀察，但大量建造並保密作戰模式，將提高北京的風險評估成本，甚至可能讓入侵艦隊付出慘痛代價。