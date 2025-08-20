9·3閱兵共45個方隊　新戰機首亮相　展示中國軍事力量結構新佈局

國務院新聞辦公室於8月20日上午10時舉行新聞發佈會，請閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠介紹閱兵準備工作有關情況。



相關負責人介紹，閱兵活動按照閱兵式、分列式2個步驟進行，時長約70分鐘，有新裝備首次公開亮相；部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，是第一次對外展示。



直播回顧：

國務院新聞辦公室於8月20日上午10時舉行新聞發佈會，介紹閱兵準備工作有關情況。（香港01直播截圖）

中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹，閱兵活動按照閱兵式、分列式2個步驟進行，時長約70分鐘。

其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。

分列式環節按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。

中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵。（香港01直播截圖）

這次閱兵編設45個方（梯）隊。徒步方隊體現的是「一老一新」。「一老」就是抗戰老部隊，「一新」就是軍事力量結構新佈局，包括「三結合」的武裝力量體系。裝備方隊按照實戰化聯合編組，編陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、後裝保障群、戰略打擊群等。

吳澤棵介紹，空中梯隊按照模塊化、體系化編組，由先進的預警指揮機、殲擊機、轟炸機、運輸機等組成，基本涵蓋解放軍現役主戰機型，很多是大家關注的明星裝備，有的還是首次公開亮相。這次閱兵，在黨旗、國旗、軍旗引領下，受閱方隊將擎軍旗和武警部隊旗集中亮相，這是解放軍力量結構新佈局在閱兵中的首次集中展示。

據介紹，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，是第一次對外展示。這次閱兵訓練堅持實戰標準，依託戰時指揮體制指揮閱兵行動，採取作戰推演方式研推方案計劃。

閱兵訓練也注重科學訓練，利用北斗定位、智能評估等系統和模擬仿真手段，輔助開展基礎訓練、編隊訓練、空地協同訓練、複雜場景訓練、特情處置訓練，以及訓練考核評估，效果非常好，節省訓練時間、提高訓練質效。

中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠。（香港01直播截圖）

徐貴忠介紹，參閱官兵來自不同單位，首次亮相的新型武器裝備佔比非常高，且大多是混合編組。這些都給今年閱兵提出了很高的要求。本次閱兵動用上萬人，數百台武器裝備精準協同，如同準備一場戰役。閱兵訓練堅持實戰標準，以檢驗官兵、部隊的協同，依託戰時指揮閱兵。

吳澤棵介紹，本次閱兵展示的所有裝備都是國產現役武器裝備。武器主要是以4代新型裝備為主題，展示解放軍體系作戰能力。海陸空無人智能等新型武器，比如無人機、電子干擾系統等。信息化、智能化程度較高，展示解放軍適應未來發展的特點。

據介紹，聯合軍樂團在演奏隊形編排上，整體設置14個排面，寓意14年抗戰；前排設置80名禮號手，寓意抗戰勝利80週年。