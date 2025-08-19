九三閱兵｜五款忠誠僚機曝光　美媒驚呼「改寫未來空戰規則」

在今年的九三大閱兵中，官方將展示多型新式無人機，尤其是至少五種被美國稱為「忠誠僚機」的作戰型無人機。美國媒體直言，中國的發展速度已「將改寫未來空戰模式」。



專營軍事議題的微信公眾號「憤怒熊貓」8月19日發表軍評文章，文中援引美國「動力」網站「戰區」頻道於8月17日報道指出，這些無人機可能將在閱兵中公開亮相，並形容「可能並非全都真實存在」，但同時承認中國在無人戰鬥機領域的快速進展。

其中一種無人戰鬥機與此前公開的FH-97類似。（空天力量）

不過，北京官方早已澄清，國務院新聞辦公室此前舉行記者會表示，九三閱兵中參閱的所有裝備「均為國產現役主戰裝備」，強調「不但全部都是真實存在的，而且還都是現役，而不是研製中」。

對此，評論文章指出，至少有五種不同設計的忠誠僚機將會出現，其中部分具備傳統機翼與尾翼結構，並採用頂部進氣口，與先前在珠海航展亮相的FH-97相似。美媒稱FH-97「至少在很大程度上受到美國XQ-58A『女武神』啟發」。但事實上，兩者皆強調自主空戰能力，可與有人戰機協同作戰，而非傳統僅靠遙控的查打一體無人機。

美國空軍的「協同戰鬥機」（CCA）尚處於早期研製階段。（空天力量）

然而，更令美媒意外的是，其中部分新型號甚至「連美軍PPT裡都沒有對應型號」，例如兩款無尾設計、改進三角翼的無人機，其中一款機頭細長，另一款機身更為寬闊。從與運載卡車的尺寸對比顯示，它們比FH-97更大，意味著性能可能更強。另有兩款新設計同樣採無尾結構，但具改進菱形三角翼。

珠海航展上描述的中國有人-無人戰鬥機協同作戰。（空天力量）

《華盛頓郵報》則評論指出，這些設計顯示中國對忠誠僚機的明確追求，未來可用於陸基作戰或航母部署，成為新一代戰機的護衛與先鋒，進一步「改寫空戰規則」。

此前西方衛星照片拍攝的準備參加閱兵的多型中國無人機。（空天力量）

文章分析，兩相對照之下，美國的忠誠僚機計劃仍處於早期試驗階段，目前僅有兩款能執行有限任務。同時，《華盛頓郵報》也注意到，中國雙座型殲-20S戰機經常被認為是理想的空中控制平台，空警-500預警機及改進型轟-6轟炸機也可能成為未來人機協同作戰體系的一部分。

外形古怪的K-MAX直升機。（空天力量）

此外，攻擊-11隱形飛翼無人機及多型中空長航時無人機也將亮相，而一款新型垂直起降無人機更成焦點。其採用罕見的交叉雙旋翼設計，與美國卡曼公司K-MAX直升機及其CQ-24版本相似，被視為中國在航空技術領域的新突破。