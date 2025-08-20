嫦娥六號月壤研究新突破：首次測定出阿波羅盆地形成於41.6億年前

央視20日報道，內地科研團隊通過對嫦娥六號月壤樣品的高精度年代學研究，首次精確測定出月球阿波羅盆地形成於41.6億年前，這一發現精準限定了該盆地形成的時間，將月球「撞擊風暴」開始的時間點向前推進了至少1億年，有助於推動人類重新認識地月系統的演化。該成果8月20日在國際學術期刊《自然·天文學》（Nature Astronomy）發表。



嫦娥六號月壤中識別的撞擊岩屑。（央視）

科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣本。（新華社）

在這項研究工作中，中國科學院廣州地球化學研究所徐義剛院士領銜的科研團隊，在3.5克月壤中發現了三顆大小在150微米到350微米的特殊岩石碎屑。這些岩屑是阿波羅盆地形成時產生的撞擊熔融岩石，是記錄撞擊事件最理想的「岩石時鐘」。研究團隊準確測定了岩屑的年齡，同時綜合遙感圖像和地球化學數據等多方面的信息，最終確認岩屑記錄的41.6億年為阿波羅盆地的形成年齡。

月球表面遍佈的巨型撞擊盆地，其中大多數是約38億年前太陽系內小天體撞擊的遺跡。科學界一直爭論這場太陽系內「撞擊風暴」是逐漸減弱的，還是在距今約40億到38億年間出現了強度驟增。這一持續數十年的爭議源於月球上關鍵撞擊盆地缺乏精確年齡數據。嫦娥六號採樣點所在的阿波羅盆地位於月球南極—艾特肯盆地內部，是該區域最大的次級撞擊構造，其形成年齡可能標誌著月球晚期撞擊事件的啟動時間。

報道指，這項研究將月球「撞擊風暴」開始的時間點向前推進了至少1億年；並且通過分析，揭示了月球「撞擊風暴」強度是呈漸變衰減趨勢的，並不是強度驟增。這項研究將有助於推動人類重新認識地月系統的演化。