中國駐荷蘭使館：有公民旅荷時在大麻店吸毒失控　提醒遠離毒品

中國駐荷蘭王國大使館微信公眾號8月21日發佈聲明稱，近期個別旅荷中國公民在當地「大麻店」（Coffeeshop）購買吸食「大麻蛋糕」「迷幻蘑菇」等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控，給自己和家人帶來傷害和恐慌，使館鄭重提醒廣大在荷中國公民遠離毒品。



荷蘭，一名男子在一家大麻咖啡館內。（CFP）

中國駐荷蘭王國大使館聲明表示，雖然荷蘭對軟性毒品採取「寬容政策」，但購買、持有、吸食或出售相關毒品仍受荷法律嚴格管控。超量持有、私下交易或在公共場所吸食毒品均屬違法行為，可導致罰款、拘留甚至刑事處罰。荷全境的「大麻店」均禁止向未獲荷合法居留的外國公民出售軟性毒品，顧客進入「大麻店」前均須接受居留證件檢查。另需特別注意的是，根據荷法律，個人種植大麻等軟性毒品或將在荷購買的軟性毒品帶到他國也屬於違法犯罪行為。

請廣大旅荷中國公民珍愛生命、嚴格守法，切勿因一時好奇或僥倖心理觸碰毒品紅線。如遇緊急情況，應及時報警，必要時與中國駐荷蘭使館聯繫。