殲-35料首亮相閱兵　專家豪言世界最先進艦載機：絕對能打敗F-35

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，多個媒體預測第五代隱形艦載戰機殲-35將會在閱兵式上首次亮相。此外網上近月也流出多張照片，顯示殲-35與殲-15T艦載機編隊飛行，疑為閱兵式作準備。



有內地航空攝影師6月在北京通州拍攝到兩架殲-35。（微博）

有內地航空攝影師6月在北京通州拍攝到多個軍機編隊低空飛過，其中包括3架航母艦載機殲-15T（彈射型號）和兩架殲-35的編隊等。此外，艦載預警機空警-600、運-20運輸機、轟-6轟炸機等也被拍到。

殲-15T去年亮相中國航展。（中國軍號）

殲-15T去年亮相中國航展。（中國軍號）

外媒《聯合早報》分析指，這顯示殲-15T和殲-35這兩款戰機將是中國航空母艦新一代主力艦載機，標誌著中國艦載機進入隱形時代。同時，艦載預警機空警-600也有望亮相閱兵式，表明該款預警機已經服役，將大幅提升中國航母編隊的遠洋預警和作戰能力。

在7月下旬，殲-35空中編隊飛行的清晰照片罕見曝光，引發外界高度關注。（微博）

機身上「中國海軍」字樣與尾翼上的「飛鯊」徽章。（微博）

央視曾介紹指，殲-35是中國自主研製的新一代隱形艦載戰鬥機，該機採用一體化設計的單座、雙發、外傾雙垂尾總體布局，是一款艦載多用途戰鬥機，以制空作戰為主、兼顧對面作戰，具有隱身制空、遠距攻面、多源感知、體系融合，彈滑兼容等特點。

據早前報道，在7月下旬，殲-35空中編隊飛行的清晰照片罕見曝光，引發外界高度關注。內地軍事專家宋忠平分析指出，機身上「中國海軍」字樣與尾翼上的「飛鯊」徽章，是「殲-35已加入海軍航母航空兵，顯示它可能已服役，並正在建立作戰和後勤支援能力」的證據。

報道又指出，殲-35未來將成為中國最新航母福建艦的主力艦載機。

中國第三艘航空母艦福建艦。（新華社）

殲-35 原型機。（Twitter@Nickatgreat1220）

專家：絕對有能力打敗美製F-35

在央視早前播出的專題節目中，中航工業瀋陽所首席專家王永慶曾表示，殲-35的每一個細節都融入了最先進的設計技術和設計師的智慧。中國空軍版殲-35A和中國海軍艦載版的殲-35，絕對有能力打敗美製F-35，成為目前世界上最先進的五代機之一，也是世界最先進的艦載機。

目前中國已成為繼美國之後，全球第二個同時擁有兩款第五代隱形戰機的國家，分別為陸基殲-20與艦載殲-35，美方則擁有F-22與F-35系列。