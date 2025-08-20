九三閲兵的四大看點：新裝備、新戰機、未來戰爭新型作戰力量

8月20日上午，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹9月3日閲兵準備工作有關情況，並答記者問。據相關負責人介紹，閲兵各項準備已基本完成，閲兵活動按照閲兵式、分列式2個步驟進行，編設45個方（梯）隊，時長約70分鐘。



這是繼6月24日國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會正式公布9月3日抗戰勝利閲兵消息之後，中國官方再次介紹閲兵工作，從中可以看出九三閲兵的四大看點。

第一，首次亮相的新型裝備佔比很大。據相關負責人介紹，此次參閲的武器裝備都是從國產現役主戰裝備中遴選，首次亮相的新型裝備佔比很大。2015年九三閲兵有84%的裝備是首次在閲兵中亮相，2019年國慶閲兵有40%的裝備首次亮相，那麼，時隔6年，在「中國製造2025」規劃收官之際，新的裝備亮相會是一大看點。

第二，新的飛機首次公開亮相。據相關負責人介紹，空中梯隊，按照模塊化、體系化編組，由先進的預警指揮機、殲擊機、轟炸機、運輸機等組成，基本涵蓋了中國解放軍現役主戰機型，很多是大家關注的明星裝備，有的還是首次公開亮相。

2017年11月下旬，殲-10戰機飛向任務空域。（VCG）

過去一些年，中國飛機的研發和製造技術進步非常大。2025年在印巴衝突中大顯身手、震驚輿論的巴基斯坦殲-10CE戰機，正是中國2009年國慶閲兵中出現的殲-10戰機的外貿型號。去年以來，關於中國第六代戰機的傳聞屢屢見於輿論場。

第三，面向現代和未來戰爭的最新裝備。據相關負責人介紹，這次閲兵是中國軍隊力量結構新佈局在閲兵中的首次集中展示。其中，裝備方隊按照實戰化聯合編組，編陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、訊息作戰群、無人作戰群、後裝保障群、戰略打擊群等，不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，還有一些是國之重器；部份陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，是第一次對外展示。這裏說的「不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備」和「部份陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備」，很可能是適應現代和未來戰爭的需要。

第四，值得關注的新型作戰力量群。據相關負責人介紹，這次閲兵在編排設計上突出展示新域新質力量，除了徒步方隊的四支戰略兵種本身就代表新域新質力量外，在裝備方隊中還專門安排了無人、水下、網電等新型作戰力量群。在俄烏衝突中，無人、水下、網電等新型作戰力量的重要性頗為突出。在此背景下，中國九三閲兵所展示的無人智能、反無人裝備和網電作戰等新型力量，自然是一大看點。