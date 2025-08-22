川青鐵路拱橋工程事故致12死　專家分析多種因素或致鋼絞線斷裂

今日（22日）凌晨3時許，青海省境內川青鐵路尖扎黃河特大橋施工過程中發生繩索斷裂事故。事發時，現場共有15名施工工人及1名工程項目部負責人正在作業。截至晚上，事故已造成12人遇難，仍有4人失聯，救援工作正在持續展開。對於鋼絞線為何會斷裂，專家分析，可能是下部扣索松動，或上部扣索受力過大等。



指揮中心工作人員透露，遇險人員分佈在橋面、橋墩等多處位置，因大橋存在二次坍塌風險，救援人員暫無法靠近，僅能利用無人機定位。目前已確定13名施工人員的位置，消防隊伍正全力開展救援。該工作人員表示，事故發生在橋梁合龍施工階段，具體原因尚待調查。

事故發生在橋梁合龍施工階段，具體原因尚待調查。（極目新聞）

多位橋梁建設專家透露，涉事尖扎黃河特大橋為鋼桁拱橋，合龍前依靠鋼絞線組成的扣索固定受力。一位橋梁建設單位技術部長分析，鋼絞線斷裂可能由下部扣索松動或上部扣索受力過大引起，但從現場影片看，斷裂部位不在端部，原因可能與鋼絞線質量、錨固狀況或施工荷載有關，需進一步調查確認。

另一位施工質量安全專家指出，鋼絞線斷裂的常見原因包括：一是鋼絞線長期使用導致銹蝕等質量問題；二是扣索端頭綁紮不牢，發生滑脫斷裂。具體事故原因仍需官方調查結果。

川青鐵路尖扎黃河特大橋合龍前資料照片。（人民日報）

目前，青海省委、省政府主要負責同志已趕赴現場指揮救援處置工作。青海省已啟動重大突發事件Ⅲ級應急響應，並成立應急指揮部，應急、消防、交通、公安、衛健、武警等多個部門投入救援工作，共出動救援車輛66輛、舟艇23艘、人員386人，全力開展搜救。記者在現場看到，橋梁主體中部垮塌斷裂，救援人員正駕駛皮劃艇、直升機在現場開展搜尋救援。

《人民日報》報道，川青鐵路尖扎黃河特大橋位於青海省黃南藏族自治州尖扎縣與海東市化隆回族自治縣交界處，是世界跨度最大的雙線鐵路連續鋼桁拱橋，也是中國第一座跨越黃河的鐵路鋼桁拱橋。