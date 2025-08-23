接連有中國遊客馬爾代夫溺亡　中使館提醒：敬畏異國特殊水域環境

近期，馬爾代夫接連發生中國遊客不幸溺亡的案件。周六（23日），中國駐馬爾代夫使館鄭重提醒赴馬中國遊客珍愛生命，安全至上。敬畏自然和異國特殊水域環境，始終將人身安全放在首位，選擇適合自己身體狀況、年齡的涉水活動。



使館提醒，務必心存敬畏。馬地處印度洋，海域風浪大、洋流強勁，且常伴有不易察覺的暗流，對不熟悉海況或缺乏經驗的遊客而言，危險系數更高。來馬遊客務必認真咨詢酒店或民宿人員，明確適宜遊泳的安全領域，避免誤入洋流。在海中浮沉與在泳池遊泳相比風險程度巨大，建議謹慎應對、穿戴遊泳圈或救生衣，不在指定的安全範圍外區域遊泳戲水。

務必密切關注天氣變化。合理安排出行和海上活動行程。當前正值天氣多變、海況不穩之際，切勿在風大浪急、能見度低等惡劣天氣條件下貿然出海或參加水上項目。

務必照看好自己的家人和同行親友。馬代度假酒店和民宿開放區域並非均配有救生員，值守狀況也不盡相同。對老年人、兒童和不熟悉水性的同行者，務必結伴照顧，避免遭遇意外。

馬爾代夫首都馬累。（Wikimedia Commons）

務必保管好旅行證照和貴重財物。現金等貴重物品注意隨身攜帶或妥善保管，旅行箱注意上鎖，避免遺失帶來不便。

使館又提醒做到「四要」、「四不要」。包括一定要穿救生衣；一定要結伴而行；一定要熟練掌握浮潛器具性能；一定要在有執照的專業教練陪同下進行。惡劣大風大雨天氣，不要強行出海；船上救生設備不完備，工作人員無資質時，不出海；心臟病、高血壓、哮喘等慢性疾病者，不宜進行水上活動；酒後不要下海。

此外，使館誠摯建議遊客出行前充分了解並購買涵蓋水上項目的醫療和意外保險，可能會成為危急時刻切身權益的重要保障，「我們真誠希望每一位遊客都能增強安全意識，提高風險防範能力，高高興興出行，平平安安歸來」。