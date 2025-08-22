美軍華裔水兵收中國9.3萬出賣機密　間諜罪成面臨終身監禁

美國聖地亞哥海軍基地（Naval Base San Diego）一名華裔水兵魏金超（Jinchao Wei，音譯）8月20日被指控向中國官員收取1.2萬美元（約9.3萬港元）出售海軍機密，獲判間諜活動等6項罪名成立，最高面臨終身監禁。



美國司法部公共事務處（Office of Public Affairs）周四發布新聞稿，稱魏金超（又名Patrick Wei）經過6天的庭審與商議，陪審團判他6項罪名成立，將於12月1日宣判。

美國「埃塞克斯」號（USS Essex）航空母艦。（USS Essex (LHD 2) - Official Facebook圖片 ）

證詞顯示，魏金超曾任美軍兩棲攻擊艦「艾塞克斯號」（USS Essex（LHD-2））的機械師助理，他擁有美國安全許可，能接觸到該艦各種系統的敏感國防資訊。

據悉，一名自稱海軍愛好者的中國情報人員，於2022年2月透過社群媒體聯繫了魏金超，兩人關係發展後，疑犯應要求發送了大量「艾塞克斯號」的照片、影片和有關艦載武器等資訊，以及其他美軍艦船的詳細信息。對方在18個月內向魏金超支付了超過1.2萬美元。

英國廣播公司（BBC）報道，魏金超於2023年8月被捕。根據檢方出示的證據表明，疑犯將他聯繫的中國人員稱為「老大哥安迪」（Big Brother Andy）。

圖為魏金超與母親的簡訊通話，顯示他吹噓自己向中方洩漏美軍機密以盈利。（美國司法部）

在與母親的簡訊對話中，魏金超透露自己為中國從事間諜工作，獲得母親讚許。美媒2023年8月引述檢方表示，母親告訴魏金超這將來可能會「幫他取得一份中國政府工作」。