內蒙自治區主席王莉霞在任被查　全區12地同步表態擁護黨中央決定

中共中央紀委國家監委8月22日公告指出，內蒙古自治區黨委副書記、政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。王莉霞成為今年第三位在任上落馬的省級政府「一把手」，引發外界高度關注。



內媒《北京日報》報道稱，8月22日晚間，內蒙古自治區黨委常委會召開擴大會議，通報王莉霞被查一事。與會同志一致表示「堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定」。會議由自治區黨委書記孫紹騁主持。

隨後，8月23日至25日，全區9個地級市和3個盟相繼召開會議表態，公開支持中共中央對王莉霞立案調查的決定。據悉，12地均由「一把手」市、盟委書記主持會議，以彰顯地方對事件的高度重視及維護穩定的立場。

公開資料顯示，王莉霞1964年6月出生，蒙古族，遼寧建平人，是中共二十屆中央委員。她早年任教於西安統計學院，後歷任陝西省統計局副局長、局長，並曾出任銅川市市長、陝西省副省長。2016年起調任內蒙古，歷任自治區黨委常委、統戰部部長，呼和浩特市委書記，並於2021年9月升任自治區黨委副書記、政府主席。

在落馬前，王莉霞仍積極參與公開事務。8月16日，她曾赴巴彥淖爾烏拉特後旗，現場指揮山洪災害搜救。她也是今年繼山西省省長金湘軍（4月12日被查）、廣西壯族自治區主席藍天立（5月16日落馬）之後，第三位在任上被查的省級行政首長。