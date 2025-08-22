受賄超5000萬　山東省政協原常委李瑋一審獲刑15年

周五（22日），山東威海市中級人民法院一審公開宣判山東省政協原常委、經濟委員會原副主任李瑋貪污、受賄一案，對被告李瑋以貪污罪判處有期徒刑10年6個月，並處罰金100萬元（人民幣．下同）；以受賄罪判處有期徒刑12年6個月，並處罰金250萬元，決定執行有期徒刑15年，並處罰金350萬元。對扣押在案的犯罪所得財物及孳息依法予以沒收，上繳國庫。不足部分繼續追繳。



經審理查明，2007年12月至2020年6月，被告李瑋利用擔任齊魯證券黨委書記、董事長，中泰證券黨委書記、董事長職務上的便利，以侵吞、騙取等手段非法占有公共財物，共計折合1003萬餘元。

2003年6月至2023年10月，被告李瑋利用擔任魯銀投資黨委書記、董事長、總裁，齊魯證券黨委書記、董事長，中泰證券黨委書記、董事長，魯信投資黨委書記、董事長等職務上的便利，為他人在股份購買、貸款辦理、工作安排等方面謀取利益，非法收受有關單位或個人所送財物，共計折合3998萬餘元。

法院認為，被告李瑋的行為分別構成貪污罪、受賄罪，依法應予並罰。鑒於李瑋具有犯罪未遂、坦白、既遂部分的贓款及孳息全部追繳、自願認罪認罰等情節，依法可對其從輕處罰。遂作出上述判決。