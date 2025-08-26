福建推出16條金融措施　支持台資銀行在閩設立分支機構

據中國政府網公告，國家金融監督管理總局近日印發「關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施」通知，加大銀行業保險業支持海峽兩岸融合發展力度，鼓勵福建轄內的銀行保險法人機構和分支機構不斷提升對台金融服務質效。具體措施包括支持台灣的銀行、在陸台資保險法人機構在福建設分支機構；鼓勵福建銀行保險機構完善台青實習機制保障等16條措施。



據福建省人民政府辦公廳微信公眾號「中國福建」介紹，該措施在推進兩岸銀行業、保險業融合發展、深化閩台金融業務合作，提升對台金融服務質效、促進閩台經貿人員往來，優化台灣民眾金融服務體驗、便利台灣民眾在閩生活，全面加強金融監管、有效防範化解金融風險等4方面，共提出16條政策措施。

措施第一條提到，支持符合條件的台灣的銀行在福建設立法人機構、分支機構以及同時設立分行和子行。鼓勵符合條件的台灣金融機構投資入股福建的法人銀行、信托公司等機構。措施並提到支持大陸的台資保險法人機構在福建依法設立分支機構；支持台資銀行保險機構增資擴股，增強資本實力。

另外，還有支持福建的銀行加大閩台產業鏈供應鏈融合的支持力度，對納入閩台融合發展重大項目清單的項目資金需求，實行優先保障。支持閩台電子資訊、機械裝備、石油化工等優勢產業深化合作，支持台灣農漁業在閩拓寬發展路徑，加強金融要素保障等。

措施還稱，支持福建的銀行在遵循房地產調控政策的基礎上，為具備購房資格的台灣民眾同等辦理住房按揭貸款業務，滿足在閩台灣民眾購買自住商品房的合理需求；也支持福建的銀行保險機構完善台灣青年學生交流實習的機制保障。