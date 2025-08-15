台網紅館長訪騰訊總部竟讚「支付寶領先全球」　急道歉：差點下跪

台灣知名網紅「館長」陳之漢近日再度前往中國大陸開直播，繼上海行後，這次來到深圳，持續分享對當地科技發展的驚嘆。周四（14日），他參訪騰訊總部，體驗最新「微信刷掌支付」技術，但卻在騰訊員工面前誤讚競爭對手「支付寶」，引發一陣尷尬，館長事後連忙鞠躬道歉，還自嘲「差點下跪、膝蓋一軟」，場面逗趣。



在騰訊總部，館長親自體驗「微信刷掌支付」，僅需掃描掌心就能搭車、購物或借用行動電源，無需攜帶手機。他驚嘆不已：「「哇喔！所以這樣就會自己算錢喔？哇喔這太方便了吧！台灣應該要學習學習…這實在太厲害了！」他提到，過去在上海使用的設備仍需掃碼或手機操作，若遇到訊號不佳的情況便不方便，而「刷掌支付」解決了這些問題。騰訊員工進一步解釋，這項技術讓用戶即使手機沒電，也能用手掌完成支付、過閘門或借用行動電源，未來甚至可應用於居家場景。

館長聽後讚不絕口：「這真是太棒、太體貼了！」卻脫口而出：「現在你們支付已經領先全球，就是『支付寶』！那未來你們已經超越，連手機都不用帶。」此話一出，現場氣氛瞬間尷尬，因為「支付寶」是騰訊的競爭對手螞蟻集團產品。騰訊員工尷尬回應：「呃…我們微信支付不只支付功能…」試圖澄清。

館長起初未察覺失言，繼續問道：「所以你們想達成的目標是，我們可以不用帶手機出門⋯⋯」身旁同行人員見狀忍不住提醒：「在騰訊總部不要談支付寶…」全場哄堂大笑。館長這才意識到錯誤，連聲說「不好意思」，並鞠躬道歉，自嘲：「唉唷喂呀！差點下跪、膝蓋一軟，難怪大家臉都有點變，不好意思、不好意思」為化解尷尬，他隨即轉向「微信刷掌支付」機器，笑說：「給台灣朋友看看、給台灣朋友看看！」