《中國抗日戰爭史》修訂再版　強調中共為抗戰「中流砥柱」

今年是抗戰勝利80周年，據中央軍事委員會機關報《解放軍報》消息，解放軍出版社近日修訂再版《中國抗日戰爭史》，稱該書展現中國共產黨「作為全民族抗戰中流砥柱的光輝形象」，再度強化其抗戰敘事立場。



報道指，《中國抗日戰爭史》分為上、中、下三卷六編，共計158萬字，是研究中國抗日戰爭史的權威書籍。該書運用歷史唯物主義的立場觀點方法，以獨特的軍事視角、翔實的歷史資料和嚴謹的史學邏輯，客觀記述中國人民14年浴血奮戰的鬥爭史，凸顯中國在世界反法西斯戰爭中的地位和作用，展現中國共產黨作為全民族抗戰中流砥柱的光輝形象。

為弘揚偉大抗戰精神，幫助讀者樹立正確的二戰史觀，編寫組還吸收了新時代以來抗日戰爭史研究的新思想、新觀點、新成果，宣稱此書的修訂再版對全面理解中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用、增強民族凝聚力等方面，具有意義。

此前，陸委會曾表示，北京當局近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領道，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國的錯假敘事，以此誤導、混淆國際社會認知；並稱中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，當年中國共產黨所屬的「新四軍」與「八路軍」所謂「一分抗日、二分應付國民政府、七分壯大自己」的自利策略，更是眾所皆知。