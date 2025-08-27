國台辦：將邀請台灣同胞出席閱兵及紀念抗戰勝利80周年相關活動

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會等活動將在京舉行。

8月27日，國台辦發言人朱鳳蓮在例行新聞發布會上表示，9月3日的閱兵將邀請台灣同胞出席。



國台辦發言人朱鳳蓮。（微博＠國台辦發布）

朱鳳蓮表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。9月3日，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委將在北京隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會等紀念活動，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。

2025閱兵綵排。（CFP）

她指出，抗日戰爭是全民族譜寫的壯麗史詩，包括台灣同胞在內的全體中華兒女為此付出了巨大犧牲，作出了重要貢獻。希望兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神，從歷史汲取前行的智慧和力量，團結一致、攜手同心，共同推進祖國統一的正義事業，共創民族覆興的美好未來。