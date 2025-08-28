特朗普表示歡迎後　中國外交部即對赴美留學生發布安全提醒

美國總統特朗普近日表示，將允許60萬名中國學生赴美留學，並強調美國大學歡迎中國學生。然而，中國外交部今日（28日）發布安全提醒，指出近期美國執法部門多次無端盤查、滋擾並遣返中國留學生及學者，提醒赴美及在美中國學生學者提高安全防範意識。



中國外交部領事司發布《提醒中國學生學者注意赴美安全風險》，這是特朗普第二任期開始以來，中方首次針對赴美留學生發布安全提醒。公告指出，美國邊境及移民執法部門近期頻繁在出入境口岸對中國留學生和學者進行長時間盤查、滋擾，甚至實施遣返。此舉嚴重損害中國公民的合法權益，影響中美正常人員往來與教育交流，中方對此表示堅決反對，並已第一時間向美方提出嚴正交涉。

外交部建議，擬赴美及在美中國學生學者應詳細了解美國入境規定，提前準備相關材料，理性應對邊境執法人員的盤查。如合法權益受損，可及時聯繫中國駐美使領館尋求協助，並向校方或合作機構報告。中國駐美使領館承諾全力提供領事保護與協助。

據《紐約時報》報導，特朗普政府過去對國際學生、特別是中國留學生態度嚴苛。因此，特朗普在白宮內閣會議上表示「樂於看到中國學生來」，並稱若無中國學生，美國大學體系「會很快完蛋」，引發廣泛關注。他還強調，拒絕中國學生「非常侮辱人」。

然而，據環球網報道，就在特朗普25日發表上述言論前，中國駐美大使館曾發文指出，多名中國留學生在休士頓喬治布希洲際機場入境時，遭美國海關邊境執法人員無端盤查、檢查電子設備，甚至被限制人身自由長達80多小時，最終被無理遣返。

特朗普曾在6月5日與中國國家主席攀話時表示，美方歡迎中國留學生赴美學習。中國外交部發言人郭嘉昆昨日回應稱，希望美方兌現特朗普「歡迎中國留學生」的承諾，停止無端滋擾與遣返行為，切實保障中國留學生的合法權益。