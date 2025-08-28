特朗普政府擬縮短部份赴美簽證期限　留學生最長4年傳媒限240日

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府8月27日公布的一項擬議法規顯示，計劃縮短學生、文化交流訪問者和媒體人員的美國簽證有效期，這是美國當局更廣泛打擊合法移民行動的一部份。



根據擬議的規定，學生和交流簽證的最長期限不得超過四年；記者簽證將被限定為最長240天，而中國公民則為90天；簽證持有者可以申請延期。

2025年8月27日，美國國土安全部發布公告，指擬議推出一項縮短赴美簽證期限的草案。（美國國土安全部）

特朗普政府在擬議規則中稱，這是為了在簽證持有者停留美國期間能夠更好地進行監督和管理。未來30天，公眾可以對這一措施發表評論。

根據美國政府數據，2024年美國約有160萬名持F類簽證的國際學生。美國在2024財年共簽發約35.5萬份交流訪問簽證和1.3萬份媒體簽證。

高等教育與移民校長聯盟指出，國際學生和學者會為了留在美國或完成學業項目要求而反覆提交額外申請，新規將給學生、高校和聯邦機構帶來沉重負擔。

本文獲《聯合早報》授權轉載

