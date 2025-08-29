中俄潛艇首度太平洋水下聯巡　專家：戰略威懾意義重大

《環球時報》8月29日引述俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯太平洋艦隊27日發布消息稱，「俄羅斯海軍與中國海軍潛艇27日首次在太平洋水域水下聯合巡邏。」這是中俄柴電潛艇首次在亞太地區展開聯合巡邏行動。內地專家指出，此舉具有重要戰略威懾意義。



報道指出，中俄此次水下巡邏於2025年8月初展開，緊接在雙方舉行的「海上聯合-2025」演習之後。俄羅斯太平洋艦隊沃爾霍夫號柴電潛艇與解放軍海軍潛艇，依據在日本海和東海協商好的航線進行聯合巡邏。完成任務後，雙方潛艇已返回基地。

8月1日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克一軍港，參加中俄「海上聯合-2025」聯合演習的中俄雙方官兵整齊列隊。（新華社）

中俄「海上聯合-2025」演習於當地時間8月1日至5日在俄羅斯海參崴附近海空域舉行。演習結束後，參與的中國海軍導彈驅逐艦紹興艦、綜合補給艦千島湖艦，與俄羅斯海軍特里布茨海軍上將號大型反潛艦等3艘水面艦艇及2架艦載直升機組成聯合編隊，在西太平洋某海域展開海上聯合巡航。

據內媒消息，在聯合巡航期間，中俄雙方參演兵力密切協同，以輪流指揮或共同指揮方式完成聯合搜救、聯合補給、聯合護航、聯合防空等多項演練。

國防部新聞發言人張曉剛8月28日在例行記者會表示，前不久中俄成功舉行了「海上聯合-2025」演習和海上聯合巡航。他強調，這些行動不針對第三方，與國際和地區局勢無關。

《環球時報》報道指出，中俄海軍此前已舉行5次海上聯合巡航，內地軍事專家張軍社分析說，從俄方公布的信息來看，這是繼水面艦艇聯合巡邏之後，中俄兩國海軍推出的又一種新形式。「潛艇聯合巡邏體現了中俄兩國兩軍之間高度的戰略互信，具有非常重要的意義。」

張軍社進一步解釋，首先，潛艇巡邏的不同之處在於其隱蔽性。潛艇是水下隱蔽攻擊的重要力量，可攜帶多種武器，對敵方構成震懾，具有重要戰略威懾意義。其次，水下聯合巡邏可以提高中俄兩國海軍對潛艇戰役戰術的運用能力，提升各自海軍水下搜索、偵察、攻擊等作戰能力，有助於兩國海軍共同應對海上安全威脅，維護地區和平穩定與海洋安全。第三，從戰役戰術角度分析，兩國海軍進行水下聯合巡邏能夠進一步熟悉水下戰場環境，提高水下作戰能力。