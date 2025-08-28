抗戰勝利閲兵 | 西方不亮東方亮　26國打造一個和西方平行的世界

中國官方8月28日上午公布出席抗戰勝利80周年閲兵（九三閱兵）的外國領導人名單，整體名單呈現出三大特點。

第一是出席閲兵的外國領導人人數增多，領導人的實權色彩更加突出。



2015年北京舉辦抗戰勝利70周年大閲兵，觀禮的外國領導人有30人，這裏邊既有總統、總理、也有一些議會的議長或者副總理，算起來統稱為外國領導人共30人。而此次單就總統總理級別的領導人就有26個，國會議長和副總理級別的領導人一共有6個，派出特使和高級代表的國家有6個。

第二是，從名單看，中國的影響力在中亞、南亞、東南亞、東北亞達到了高水平，中國已經站穩了周邊，是名副其實的東方大國。



北方鄰國俄羅斯總統普京、蒙古總統在2015年和2025年兩次出席閲兵式，一直是捧場中國活動的穩定存在。

中國國家主席習近平出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閲兵儀式，與普京一起坐在看台上（Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS）

2015年中國「九三大閲兵」，派出總統出席的中亞國家有4個，分別是哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯、塔吉克斯坦。而此次2025年大閲兵，除了上述四國總統，土庫曼斯坦總統也前往了北京，至此中亞五國領導人集體捧場九三大閲兵。土庫曼斯坦政治上中立，並不是上海合作組織成員國，此次願意出席中國閲兵式，是對中國重視和禮遇。

2015年韓國時任總統朴槿惠前往中國出席閲兵式，朝鮮派出了勞動黨政治局常委崔龍海出席閲兵式。這兩個東北亞國家對中國都極盡尊重。此次2025年大閲兵，韓國總統李在明雖然沒有出席，但近日向中國派出了總統特使團，並且第二號人物、韓國國會議長會禹元植出席此次閲兵式。朝鮮升級規格由領導人金正恩親自前往北京出席閲兵式。

今年5月9日俄羅斯曾舉辦二戰勝利日閲兵，當時朝鮮作為出兵庫爾斯克幫助俄羅斯抗擊烏克蘭的盟友，是被邀請出席閲兵式的對象，金正恩在當時的盛況下沒有前往莫斯科，而此次卻能夠前往北京出席九三閲兵，着實出人意料。

中國2015年9月舉行抗日戰爭勝利70周年閲兵，遭西方陣營集體杯葛，韓國時任總統朴槿惠不理美國反對，親赴出席。（路透社）

2015年，東盟十國除了老撾、柬埔寨、越南、緬甸派出總統或者總理級別的人物前往北京，泰國派出泰國副總理兼國防部長巴威前往北京，其他國家並未有高級政要前往北京。而此次2025年大閲兵，越南、老撾、柬埔寨、緬甸一如既往高規格參加閲兵式，印尼總統、馬來西亞總理、新加坡副總理、汶萊皇家武裝部隊司令哈扎伊米均是第一次參加中國閲兵式。東南亞國家中，除了明目張膽在南海挑釁中國的菲律賓，總理被暫停職務的泰國，其他國家均派領導人或者高層政要前往北京觀禮。

普京和金正恩將同時現身北京。圖為2024年6月19日，朝鮮平壤，圖為俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩出席會議。（Reuters）

2015年前往北京參加大閲兵的南亞國家只有中國的鐵桿盟友巴基斯坦總統侯賽因（Mamnoon Hussain）。而此次南亞國家中巴基斯坦前往北京觀禮的是實權總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利、馬爾代夫總統穆伊茲、孟加拉國臨時政府代表國家安全顧問拉赫曼這次是第一次參加九三閲兵。中國在南亞的影響力明顯在逐步提升。中印兩國關係雖然沒有完全恢復，但近來有所緩和。

抗戰勝利80周年之際，中國遍邀周邊國家出席閲兵典禮，而周邊國家也非常給力地以如此高的規格予以回應，這是對中國作為二戰東方戰場勝利國的認可。世界正在面臨百年未有之大變局，印太將是未來世界經濟的中心，這也是美國急於重返印太的原因。中國作為亞洲大國，站穩周邊就等於守住了未來，中國的護城河非常堅固。

此次閲兵外賓名單的第三大亮點是去西方化。



縱觀前往北京出席閲兵式的領導人名單，去西方化是鮮明的標籤。出席的大多數是亞洲、非洲、拉美、以及獨聯體成員國，沒有西方大國的領導人。

李在明一邊向北京派遣特使，一邊訪問日本美國。圖為2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

2015年出席中國閲兵式的歐洲國家領導人中波黑主席團輪值主席喬維奇、捷克總統澤曼、波蘭眾議長基達瓦 - 布翁斯卡、塞爾維亞總統尼科利奇格外亮眼。但是此次2025年閲兵來自歐洲的領導人除了塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，其他國家政要的名字並沒有見諸媒體。中國官方只是提到了歐洲議會議員多斯塔爾，以及來自俄羅斯、美國、英國、法國、加拿大等14個國家的50位友人或其遺屬代表將應邀出席。

2015年中國大閲兵，當時美國日本等國批評中國耀武揚威。歐洲國家雖然沒有派出高層政要，但是也有不少官方人士出席。比如法國、意大利等西方國家雖未派最高領導人，但通過外長或部長級官員參與，也體現了對活動的支持。美國未派領導人或高級別特使出席，僅由駐華使節作為政府代表參與，日本也未派領導人出席。

九三閲兵訓練現場。（中國軍號）

此次儘管美國特朗普政府沒有公開批評中國，但很顯然歐洲大多數國家自覺和中國保持了一定距離。英法意等國此次可能連外長級或者是部長級的官員都不會派出。相較於2015年，2025年西方國家對於中國閲兵的態度更加冷淡。

中俄朝領導人齊聚北京，中亞五國外加白俄羅斯、阿塞拜疆、亞美尼亞等獨聯體成員國幾乎全員到齊。伊朗總統首次出席中國閲兵式。非洲剛果共和國、津巴布韋，以及拉美的古巴，都是中國傳統的反西方陣營的老朋友。這些國家的領導人集體前往北京觀禮，是一種地緣政治的清晰信號，是明目張膽來戰隊，而不是一團和氣湊熱鬧的。

世界並不同此涼熱。出席此次閲兵的領導人名單勾勒出了一個和西方平行的、以中俄為主要支撐的世界，西方國家主導的世界秩序和非西方國家形成了清晰明確的分野。