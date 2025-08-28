農曆七月鬼節撞正七夕情人節「不宜提分手」八大禁忌你要知

農曆七月鬼門開了，接著就是七夕情人節，想好要送心愛的另一半什麼禮物了嗎？但要注意了，送禮時千萬別踩到禁忌，同時在七夕當天也有「八大禁忌」該避免，清水孟國際塔羅小孟老師解析給你聽。



七夕情人節八大禁忌

8月29日就是七夕情人節，不少情侶都想著要在這天做些浪漫的事，但以下八件事，切記要注意了！

不宜在七夕提分手。（資料圖片）

1. 避免吃牛肉

因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

2. 避免服裝上有破洞

織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

3. 避免搬動床

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

4. 不可以打罵小孩

七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

5. 七夕拜床母

拜床母要16:00後拜，盡量要選在16:00到18:30間，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

6. 拜床母不可選魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子

因為床母不挑刺，因此不可以拜魚，床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜，不可以拜青菜，因為代表青青菜菜，不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩，不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

7. 床上不可以擺娃娃

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

8. 不宜在七夕提分手

鬼月7月7日為極陰月、極陰日，若在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。

