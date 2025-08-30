全球最大海上風電機組完成吊裝　料單機年輸電1億度

周六（8月29日），中國擁有完全自主知識產權，全球最大26兆瓦級海上風力發電機組在山東完成吊裝，為風電向深遠海挺進提供技術支撐。吊裝完成後將對機組進行調試完成機組並網，並網後，單機每年輸出1億度電，可滿足5.5萬戶家庭一年的用電需求。



26兆瓦級海上風電機組由超過3萬個零部件構成，輪轂中心高度相當於50多層居民樓高，其風輪掃風面積達7.7萬平方米，是目前全球單機容量最大、葉輪直徑最長的海上風電機組，並且實現全國產化設計制造。

為了應對中國大部分海域鹽霧腐蝕強、夏季颱風多等特點，今次吊裝的風力發電機組不僅採用了全密封結構防鹽霧腐蝕方案，讓風機能夠更好地在海上滿足25年的使用壽命需求，並配置了軟硬件相結合的雙重抗颱風技術方案，減小大風的影響，可抵禦17級超強颱風。

專家介紹，這次機組採用的新技術，可以在提升可靠性的同時，大幅壓縮整機體積與重量。與18兆瓦海上風電機組相比，它的整體尺寸基本相當，重量僅增加10%。機組設計可覆蓋20兆瓦至26兆瓦容量區間，能適配不同風區、不同海域的開發需求；按額定工況計算，它每旋轉一圈可發出62度電，單機年發電量媲美一座傳統小型風電場。

數據顯示，今年上半年，中國海上風電累計並網裝機容量4420萬千瓦，佔全球海上風電總裝機量的一半以上。隨着大容量機組推廣與深遠海項目落地，預計到2030年，中國海上風電裝機將達到1.5億千瓦，海上風電發電量佔東部沿海地區用電量比重將達到約10%。