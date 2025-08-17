海上風電的｢心臟｣！中國首個搭載氣象雷達的海上升壓站完成安裝

《央視新聞》報道，8月16日，中國首個搭載氣象雷達的海上升壓站，在三峽江蘇大豐800兆瓦海上風電項目現場完成安裝，該設施將實現海洋氣象精細化監測與海上風電場高效運行的協同應用，為海上清潔能源開發提供新模式。



據報道，海上升壓站作為海上風電項目的「心臟」，是連接海上風電機組與陸上集控中心的樞紐，負責電能傳輸與信息交互。在三峽江蘇大豐800兆瓦海上風電項目建設中，三峽集團與江蘇省氣象局合作，開創性採用「聯合設計、同步施工、整體吊裝」模式，將氣象雷達與海上升壓站融合，降低氣象雷達造價30%，縮短工期50%。

中國首個搭載氣象雷達的海上升壓站完成安裝。（央視新聞）

據了解，該海上氣象雷達採用當前國內最先進的雙偏振S波段技術，具備62.5米解像度的高精度探測能力，監測半徑覆蓋230公裏海域，相當於在廣闊深遠海域安裝了精準洞察天氣變化的「天眼」。將為我國海上風電集群、海洋漁業及海上航運氣象災害早期預警提供新示範，助力海洋經濟高質量發展。