中國閱兵│升級版｢關島殺手｣東風-26D首登場　強化獵殺美航母能力

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行，東風-26導彈的最新改良型號東風-26D導彈首次在閱兵式上亮相。



東風-26D導彈。（香港01直播截圖）

央視3日解說稱，高超音速導彈方隊中，受閱的鷹擊-21、東風-17，東風-26D導彈，飛行速度快、突防能力強、命中精度高，是具備全天候作戰能力的新型殺手鐧。

內媒報道，高超音速是指物體的飛行速度超過5倍音速，也就是大於等於每小時6125公里，若以這個速度從北極飛到南極，只需要不到3個半小時。高超音速技術是航空航天領域的前沿方向，俄羅斯、美國等國家都投入大量資金和人力進行研究。

專家：射程和機動能力有很大幅度提升

軍事專家傅前哨接受內媒採訪時表示，東風-26D導彈體並不大，但射程非常遠，而且是高參數、可機動，難以對其進行攔截。東風-26是中程彈道導彈，此次閱兵展示的東風-26D標的是中遠程彈道導彈，通過採用新的乘波體彈頭（也就是人們常說的「水漂式彈頭」），東風-26D的射程和機動能力將有很大幅度提升。

傅前哨還提到，東風-26D的彈頭為高超音速彈頭，攔截難度加大，從中程彈道導彈變為戰略性武器，可以讓敵方防不勝防。

外媒：強化獵殺美航母能力

外國軍事網站《Army Recognition》早前報道則指，這款早已因其射程足以覆蓋美軍關島基地、而被稱為「關島殺手」的利器，其最新升級版被認為旨在進一步強化其獵殺美軍航空母艦的能力，是對美國在西太平洋軍事存在的明確威嚇。

根據資料，東風-26導彈是解放軍火箭軍自2016年開始服役的中程彈道導彈，其約5000公里的射程，使美軍在第二島鏈的核心樞紐關島上的空軍基地、海軍基地等重要設施完全暴露在其打擊範圍內。東風-26不僅可搭載核彈頭或常規彈頭，更具備攻擊海上移動目標的能力。

而首次在閱兵式上亮相的東風-26D，被專家視為在穿透能力與精準度上的一次重大躍進。報道指，東風-26D可能整合了主動雷達導引頭、多光譜感測器與先進誘餌，甚至可能搭載多彈頭或極音速滑翔載具。此一升級的目標極為明確，就是為了能有效突破美軍近年在關島積極部署的神盾、薩德與愛國者等新型多層次防禦系統。

報道指，關島是美軍因應台海或南海衝突，最重要的戰略轟炸機與海軍前進基地。東風-26D的持續升級，顯示北京正致力於強化其「反介入/區域拒止」能力，透過癱瘓關島基地、並威嚇美軍航母打擊群不得靠近，來確保其在任何潛在的區域衝突中能排除美軍的介入。