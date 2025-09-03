中國閱兵｜出場軍備一覽：東風-61導彈、紅旗-29反導系統震憾現身

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行。多款新軍備首次在閱兵式上登場，包括東風-61陸基洲際導彈、巨浪-3潛射洲際導彈，紅旗-29反導系統等軍備均受到極大關注。



九三閱兵，東風-61陸基洲際導彈。（香港01直播截圖）

以下為裝備方隊及空中梯隊依次出場的軍備：

地面突擊方隊：99B坦克、100坦克、100支援戰車

兩棲突擊方隊：兩棲輪式裝甲步兵戰車、兩棲輪式裝甲突擊車和兩棲輪式自行榴彈炮車

空降突擊方隊：新型履帶多功能輸送車、新型履帶空降戰車、新型履帶自行榴彈炮車

遠程火炮方隊：兩型191遠程箱式火箭炮

艦載防空武器方隊：海紅旗-9C導彈；紅旗-16C導彈；紅旗-10A導彈；激光武器。

反艦導彈方隊：鷹擊-15導彈、鷹擊-19、鷹擊-17、鷹擊-20高超音速導彈

鷹擊-19。（香港01直播截圖）

鷹擊-20。（香港01直播截圖）

對空抗擊方隊：紅旗-20、紅旗-19、紅旗-29等6型裝備

紅旗-29。（香港01直播截圖）

反無人機方隊：反無彈炮系統、高能激光武器、高功率微波武器

網絡空間作戰方隊： 4型裝備集指揮控制、偵察感知、網電對抗為一體

水下兵器方隊：輕型魚雷、助飛魚雷、重型魚雷，新型特種水雷

AQA-010魚雷。（香港01直播截圖）

AJC-015魚雷。（香港01直播截圖）

預警探測方隊：4型裝備，國產新一代高機動雷達

電子對抗方隊： 5型電子對抗骨幹裝備

信息支援方隊：戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車、信息融合車

海上無人作戰方隊：新型無人潛航器、無人艇、無人佈雷系統

海上無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

海上無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

無人潛航器。（香港01直播截圖）

無人艇。（香港01直播截圖）

海上無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

陸上無人作戰方隊：偵打突擊、掃雷排爆、班組支援等無人戰車

空中無人作戰方隊：新型察打一體無人機、無人僚機、艦載無人直升機

空中無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

空中無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

空中無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

空中無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

空中無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

空中無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

空中無人作戰方隊。（香港01直播截圖）

後勤保障方隊：野戰急救車、野戰帳篷醫院系統、運加油車、基地化熱食快餐保障系統

裝備保障方隊：新型搶修車、輪式裝備搶救搶修車、拆裝修理車、機電檢測維修車

巡航導彈方隊：長劍-20A、鷹擊-18C、長劍-1000導彈

長劍-1000導彈是火箭軍新型高超聲速巡航導彈。（香港01直播截圖）

鷹擊-18C導彈是海軍新型對陸攻擊巡航導彈。（香港01直播截圖）

高超音速導彈方隊：鷹擊-21、東風-17、東風-26D導彈

鷹擊-21反艦導彈。（香港01直播截圖）

東風-26D導彈。（香港01直播截圖）

核導彈第一方隊：「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」陸基洲際導彈、「東風-31」新型陸基洲際導彈

九三閱兵，東風-61及巨浪-3。（香港01直播截圖）

巨浪-3。（香港01直播截圖）

九三閱兵，東風-61陸基洲際導彈。（香港01直播截圖）

九三閱兵，東風-31BJ洲際彈道導彈。（香港01直播截圖）

核導彈第二方隊：「東風-5C」液體洲際戰略核導彈

九三閱兵，東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

核導彈第一方隊。東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

核導彈第一方隊。東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

預警指揮機梯隊：預警指揮機、空警-500A與殲-16戰機編隊，空警-600與殲-15T艦載機編隊

特種機梯隊：運-9反潛巡邏機、運-9電子偵察機、運-9雷達干擾機

轟炸機梯隊：轟-6N戰略轟炸機以及轟-6K、轟-6J

運輸機梯隊：運-20A、運-20B運輸機

殲擊機梯隊：殲-16D、殲-20、殲-35A、殲-20S、殲-20A

由殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的艦載機梯隊飛過天安門廣場上空。

由殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的艦載機梯隊飛過天安門廣場上空。

艦載機梯隊：殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T

