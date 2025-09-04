王滬寧會見洪秀柱　稱抗戰紀念活動彰顯中華兒女自信自強

9月4日大陸政協主席王滬寧在人民大會堂會見前國民黨主席洪秀柱，針對3日舉行的九三紀念活動與閱兵他指出，這一次紀念活動，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量，充分彰顯全體中華兒女自信自強、團結奮進。



王滬寧在開場時以「尊敬的洪秀柱女士、洪秀柱主席」稱呼洪秀柱，他說，在慶祝偉大勝利的歷史時刻，很高興見到台灣的各位新老朋友，他表示，對於大家秉持民族大義，堅持反獨促統的立場表示讚賞和敬意。



9月4日大陸政協主席王滬寧在人民大會堂會見前國民黨主席洪秀柱（翻攝台媒）

王滬寧說，「我和大家就在現場聆聽了習近平總書記的講話，觀看了閱兵儀式，深受鼓舞，倍感振奮」，他說自己也看了這次活動以後，國際國內的一些反應，看來這一次紀念活動，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量，充分彰顯全體中華兒女自信自強、團結奮進。

洪秀柱則稱自己其實非常高興，「尤其是我們台灣的朋友們能夠受邀這次來到大陸去參加紀念、慶祝我們80周年的抗戰勝利」，她強調這是一個非常有意義的日子。

她指，昨天看了整個閱兵的全程過程，展現的最先進的軍備武器，最重要是看到我們的將士、士官、士兵們那種昂揚、氣宇軒昂的隊伍，展現的是捍衛民族、保衛和平的一份決心」。

洪秀柱現身九三閱兵。（翻攝直播）

洪秀柱說感覺這次閱兵不只是軍力的展示，「是真的讓世界各國可以看到，從此哪一個國家能夠再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人？所以看到這幅景景象，真的覺得身為一個炎黃子孫、中華民族，作為一個中國人驕傲」。

據台媒報道，這次會見在「安徽廳」舉行，廳匾由趙樸初書寫，會見桌上則擺了象徵和平、合作意味的「荷花」。參加會見的陸方官員有國台辦主任宋濤、副主任趙世通、秘書局長王冰、聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華等人；台方人員有新黨主席吳成典、大陸全國台企聯會長李政宏、統一聯盟黨主席紀欣等多人。