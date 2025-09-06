易會滿任內A股20次跌破3000點　證監系統近年已有多人被查

央視報道，十四屆全國政協經濟委員會副主任易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

從2019年1月任職到2024年2月離任，易會滿任內股市頻繁波動，A股共有20次跌破3000點（收盤價）。

此外，近年來，隨着反腐的持續深入，已有多名證監系統人士被查，包括證監會原副主席王建軍、中央紀委駐證監會紀檢組原組長王會民、證監會科技監管司原司長姚前、證監會原發行監管部副主任李筱強、證監會原法律部副主任吳國舫等。



公開資料顯示，生於1964年的易會滿是浙江蒼南人，獲北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。自1985年加入工行後，曾在工行系統工作長達30多年，早年曾任中國工商銀行浙江省分行副行長，江蘇省分行行長，北京市分行行長等職；2005年至2019年期間，歷任工行副行長，行長，副董事長、董事長。

易會滿曾在工行系統任職30多年，於2019年初接棒劉士余之後，成為證監會第九任主席。彼時，資本市場進入深化改革與創新發展時期，在其任職的5年期間，經歷了科創板開板、北交所開市、推行全面注冊制、推動常態化退市機制等多項重要改革。

直至2024年2月，執掌證監會剛滿5年的易會滿卸任證監會主席一職，四個月後被增補為第十四屆全國政協委員，任經濟委員會駐會副主任。

在官方公布易會滿被查之前，市場便早有傳聞，近一月來已鮮少見到易會滿的公開動態。公開信息顯示，7月29日，易會滿以全國政協經濟委員會駐會副主任身份參加了全國政協召開的「做好當前穩外貿工作」重點提案辦理協商會。數月前，易會滿還曾作為全國政協調研組成員赴浙江，參與「優化重大生產力佈局」專題調研。

然而，近年來，隨着證監系統反腐的持續深入，已有多名證監系統人士被查。其中，包括數月前被查的證監會原副主席王建軍。4月30日，中央紀委國家監委網站發布消息，中國證券監督管理委員會黨委委員、副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王建軍曾在證監系統工作超過二十年，自2021年10月回到證監會任副主席，與易會滿共事兩年有餘。

此前還有中央紀委駐證監會紀檢組原組長、證監會原黨委委員王會民，證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前，江蘇證監局原黨委書記、局長凌峰，深圳證監局原黨委書記、局長陳小澎，上海證券交易所原黨委委員、副總經理董國群，中證中小投資者服務中心有限責任公司原黨委書記、董事長夏建亭，證監會原發行監管部副主任李筱強、證監會原法律部副主任吳國舫以及多名原發審委委員先後被查。

截至目前，姚前、凌峰、陳小澎、董國群、夏建亭、吳國舫、李筱強等人均已受到處分。據中央紀委國家監委網站披露，上述人員存在濫用監管職權為他人謀取不當利益、非法收受財物且數額特別巨大、違規入股擬上市公司獲取巨額收益等多項違紀違法行為。