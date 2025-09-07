中央第二巡視組進駐重慶　10日內6廳官落馬

今年7月19日，中央第二巡視組正式進駐重慶市，展開2個半月左右的巡視。近10日內，重慶已有6廳官落馬。



據重慶市紀委監委9月7日晚消息：重慶市合川區政協原黨組副書記、副主席明道貴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受重慶市紀委監委紀律審查和監察調查。

公開簡歷顯示，明道貴出生於1965年7月，曾任重慶合川市工業園區黨工委書記、管委會主任，重慶合川市科委主任、黨組書記等職，2007年任重慶市合川區政協副主席、黨組成員，後任合川區政協副主席、黨組副書記。2024年8月27日，明道貴辭去合川區政協副主席職務。

重慶市合川區政協原黨組副書記、副主席明道貴被查。

今年9月6日，重慶通報：重慶市公安局原一級巡視員何內平、重慶高新開發建設投資集團有限公司原黨委書記、董事長杜國平被查。

8月31日，重慶通報：重慶市政協黨組成員、秘書長藍慶華被查。

8月30日，重慶通報：武隆區委副書記、區長左軍被查。

8月29日，重慶通報：重慶市政府參事曹清堯被查。

中央第二巡視組今年7月19日正式進駐重慶市，開展約2個半月巡視。巡視期間設置專門值班電話：023-63931206（每天8:00至18:00受理）；專門郵政信箱：重慶市A00310號郵政信箱。巡視組受理信訪時間截止至2025年9月23日。根據巡視工作條例，巡視組主要受理反映重慶市級領導班子及其成員、下一級黨組織領導班子主要負責人和重點崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律等方面的舉報與反映；其他不屬於受理範圍的信訪問題，將按規定由重慶市及有關部門處理。