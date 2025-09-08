官方首次披露　90後博士入職公務員僅1個月即刻洩密遭判刑

中央保密委員會辦公室微信公眾號「保密觀」今（8）日發布典型案例，點名新入職人員保密意識不足，短時間內即造成嚴重後果。



根據通報，2022年9月底，90後博士楊某通過考試錄用成為某省直單位的公務員（試用期一年），主要從事文件收發工作。但他入職僅一個月後，於10月先後兩次將涉密文件帶回家，並上傳至境外網站。直至10月底，楊某在住處被抓獲。

最終，楊某因違反保密規定、故意洩露國家秘密，情節嚴重，被以故意洩露國家秘密罪判處有期徒刑一年零二個月。

「保密觀」同時披露另一宗案例。95後張某某於2019年6月在某軍工單位簽署《保密承諾書》，並從事裝配工作。其間，他通過交友軟件結識「女網友」，實為境外間諜人員，並向其提供國家秘密信息。

2021年1月至2月，張某某非法獲利人民幣1200元。最終，他因為境外非法提供國家秘密罪，被判處有期徒刑一年，並處剝奪政治權利一年，沒收個人財產人民幣2000元，追繳違法所得。

「保密觀」文章強調，這些新入職人員缺乏對保密責任與義務的深刻認知，最終步入歧途，教訓深刻、代價沉重。文章指出，根據《保密法》第五條規定，「國家秘密受法律保護。一切國家機關和武裝力量、各政黨和各人民團體、企業事業組織和其他社會組織以及公民都有保密的義務」。

文章提醒，新入職人員要深刻認識保密工作對國家安全和利益的重要性，從一開始就養成良好保密習慣，嚴格依規行文辦事。同時，機關單位也應加強對新人的思想狀態和個人情況了解，及時發現風險與隱患，避免重蹈覆轍。

此外，文章呼籲新入職人員要把保密知識視為基本功，積極參與保密培訓與教育，不僅在「八小時之內」履行保密責任，業餘時間也要強化防諜保密意識，時刻繃緊保密這根弦，任何場合不得隨意討論國家秘密，並及時舉報可疑情況。