原國家部委幹部犯間諜罪被判死緩　與外國女官成情人更生2私生子

國家安全部周四（9月4日）披露，原國家部委工作人員張某某，與外國政府女官員發展成情人，生下2個私生子，更充當該國政府的間諜向對方提供情報，張某某最終被判死緩。



張某某，原是國家某部委工作人員，在外派某國常駐期間結識了主動與其攀談的該國外交部人員。對方不僅想方設法幫其提高外語翻譯水平，還主動解決張某某在工作生活中的困難。

隨着張某某逐漸對其產生依賴和感激，雙方也從公務聯繫轉為了私下交往，直到對方提出可支付高額報酬，要求張某某提供情報。張某某在明知對方是該國情報人員的情況下，仍與對方保持往來。

此後幾年間，張某某無視國家利益和工作紀律，為該國政府充當間諜，甚至與該國政府女性官員發展成情人，生下兩個私生子，徹底被境外間諜情報機關掌控。

後因害怕東窗事發，張某某決定辭職，並從單位電腦上搜集了大量文件資料，準備非法攜帶至國外。

後經國家安全機關查明，張某某私存5200份文件資料，其中標注絕密級的59份、機密級848份、秘密級541份。

2019年2月，張某某因間諜罪、非法獲取國家秘密罪被判處死刑，緩期兩年執行。

國家安全部提醒，很多人可能在不知不覺中，就落入間諜的「詐騙」陷阱。隨着反間諜鬥爭形勢日趨嚴峻，境外間諜情報機關對中國實施滲透竊密手段層出不窮。特別是面對境外間諜情報機關通過金錢、美色、情感、恐嚇等手段開展的拉攏、策反活動，要提高警惕、謹防「中招」。