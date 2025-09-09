南航飛太原航班遇嚴重顛簸備降石家莊　乘客看到閃電：很多人哭了

南航一架由珠海飛往太原的客機，因天氣原因，飛行途中遭遇嚴重顛簸，緊急備降石家莊。有乘客稱看見閃電，「落地後很多人都哭了」。



CZ3791航班進行中的畫面。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，周一（9月8日）晚，由廣東珠海飛往山西太原的CZ3791航班，緊急備降河北石家莊，停留2小時43分後再次起飛，後成功降落太原機場。

乘客王女士講述驚魂一刻時稱，「當時因氣流原因讓飛機十分顛簸，有些乘客發出尖叫，成功備降石家莊後，好多人都哭了，還有人選擇終止行程。」飛機從珠海起飛後一直都挺順利，機上廣播也播到21時20分飛機將降落太原，不過飛機遲遲沒有下降。後乘務員稱太原機場不具備降落條件，需要備降石家莊。

王女士續稱，從太原飛往石家莊的這段航程是最顛簸的，甚至飛機上都能看到閃電。「當時機上很多乘客都在尖叫，我也是緊緊握住扶手不敢動，眼睛閉着。尖叫過後，艙內又變得很安靜，可以感覺到大家都非常緊張。」

CZ3791備降石家莊。（航班管家）

CZ3791航班遭遇嚴重顛簸。（極目新聞）

航班管家APP顯示，CZ3791次航班於9月8日18時50分從珠海金灣機場起飛，21時53分備降石家莊，翌日0時36分再次起飛，1時12分成功降落太原，延誤5小時42分。

太原武宿機場公告顯示，太原市氣象台9月8日20時38分發布雷暴大風藍色預警信號，預警區域為全市。預計未來6小時預警區域將出現雷暴大風天氣，陣風風力達7級以上或有較強雷電，局地伴有短時強降水等強對流天氣。而當日前往太原武宿機場的多班航班已提前取消。

中國南方航空客服人員對此表示，CZ3791次航班的確有備降情況，後來安全抵達。乘客如果當時選擇終止行程，航空公司核實後也會退相應乘段的票價。