3C認證尿袋也起火？廈門航空機艙冒刺鼻濃煙　航班一度延誤

廈門航空由大連飛往南京的MF8086航班，在起飛前客艙有「尿袋」（充電寶，移動電源）起火、冒出濃煙，航班一度延誤。



廈門航空。（示意圖片/視覺中國）

事發於周四（8月28日），網友發布影片顯示，飛機客艙內疑似有白煙飄出，多名乘客紛紛起身張望；亦有網民表示，「煙霧味道特別刺鼻」。

對此，廈門航空工作人員回應，確有此事發生，事發後現場已及時處理，航班最終正常起飛。「事發航班為從大連飛往南京的MF8086，充電寶起火發生於起飛之前。」

據航旅縱橫App顯示，上述航班原計劃起飛時間為8：05，實際起飛為10：16，實際到達時間為11：41，確有延誤。

飛機客艙內疑似有白煙飄出，多名乘客紛紛起身張望。（縱覽新聞）

今年來，已有多宗航班客艙尿袋起火事件發生，內地民航局發布自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的尿袋乘坐境內航班。

3C標識，是指China Compulsory Certification，即是中國強制認證標誌。尿袋的3C認證自2023年8月1日起正式實施，2024年8月1日後，沒有3C認證的尿袋不得再銷售。

據央視新聞報道，飛機客艙屬於增壓環境，在飛機起降過程中，客艙壓力是變化的，會從起飛前的1個大氣壓降到巡航時的約0.6個大氣壓，降落時再慢慢增加到1個大氣壓。

而鋰是不穩定的金屬，在氣壓不穩定時，可能會導致電池發熱、壓力增加，甚至引發破裂和自燃，嚴重危害飛行安全。按照規定，在飛行過程中，不得使用尿袋給電子設備充電。對於有啟動開關的尿袋，在飛行過程中應始終關閉。