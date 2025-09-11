內地男星于朦朧傳墮亡　事發前晚在朋友家吃飯　北京警方：等新聞

曾演過《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》的內地男星于朦朧被網民爆料在朝陽區墜樓，內媒《瀟湘晨報》記者聯繫朝陽區將台派出所詢問此事，接線人員稱「不用問了，等著看新聞吧！」



記者隨後表明身份，接線人員此事須聯繫公安新聞部門並提供了聯繫方式，記者詢問是否在處理此事，接線人員隨即掛斷電話。截至發稿前記者未撥通其提供的聯繫方式，且于朦朧相關方未作回應。



據天眼查顯示，于朦朧名下所有持股公司均顯示註銷，時間分別在去年年底和今年7月。9月10日晚，于朦朧曾在微博超話上線過。



于朦朧在第三部中被指再出演白真。（《三生三世十里桃花》微博圖片）

微博明星博主「名偵探小宴」發文稱，《三生三世十里桃花》《太子妃升職記》主演于朦朧今天在北京墮樓身亡。

9月10日知情人透露，于朦朧和五六個好友在朋友家吃飯，9月11日凌晨2點多於朦朧回臥室睡覺並把門反鎖了，凌晨6點左右朋友散場沒看到他，走到樓下發現了屍體，有個遛狗的鄰居看到並報警，有消息指他懷里還裝著朋友的兩個Rolex手錶，紗窗被他弄開了。目前警方已排除刑事案件，具體原因還在調查中。

于朦朧有「古裝美男」稱號。（《兩世歡》微博圖片）

據內媒整理資料，于朦朧1988年6月15日出生於新疆維吾爾自治區烏魯木齊市，畢業於北京演藝專修學院，中國內地男演員、歌手、MV導演。

2007年，參加東方衛視選秀娛樂節目《我型我秀》，獲得西安站16強。2010年，參加選秀節目《快樂男聲》被選入「快樂天團」候選人；同年，擔任丁爽歌曲《61秒》的MV導演。2013年，參加湖南衛視選秀娛樂節目《快樂男聲》，獲得全國總決賽第十名。

2015年，主演的古裝穿越劇《太子妃升職記》播出，他在劇中飾演深情的男二九王，獲得大量關注。代表作品有《三生三世十里桃花》《太子妃升職記》《永夜星河》《一傘煙雨》等。

陳鈺琪、于朦朧（《兩世歡》劇照）

于朦朧古裝扮相非常出眾。（《兩世歡》微博圖片）

2018年，於朦朧搭檔鞠婧禕，主演智磊執導的古裝劇《新白娘子傳奇》，他飾演男主許仙。2020年12月，於朦朧參加競演綜藝《追光吧！哥哥》，並最終成為出道的七位「追光之星」之一。2024年，於朦朧參加《2024年中央廣播電視總台春節聯歡晚會》，與迪麗熱巴等藝人一起表演節目《舞樂新疆》。

今年4月，于朦朧出演的武俠喜劇《俠客行不通》播出。同年6月，他在智磊執導的仙俠劇《臨江仙》中，客串玄天使者一角。待播劇方面，僅存一部張健執導，張若昀主演的《風起大漠》，于朦朧在劇中飾演李敢，飛將軍李廣之第三子。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線：18288