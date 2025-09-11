網傳男星于朦朧墮樓亡終年37歲　曾演出《三生三世》　粉絲求闢謠

網傳內地男星、擁有2000多萬粉絲的于朦朧在北京跳樓身亡。



網傳于朦朧在北京跳樓身亡。（微博）

于朦朧相關話題凳微博熱搜。（微博）

網傳事發地為北京朝陽區的陽光上東小區。（網上圖片）

于朦朧。（微博@于朦朧）

內地八卦博主「名偵探小宴」引述知情人士稱，于朦朧周三（9月10日）和5、6名好友在朋友家吃飯，周四（9月11日）凌晨2點多，于朦朧回臥室睡覺並將門反鎖，直至凌晨6點左右，朋友散場走到樓下發現了他的屍體。

「名偵探小宴」續稱，有遛狗的鄰居看到後報警，「據悉他兜裏還裝着朋友的兩個勞力士手錶，紗窗被于朦朧扣開了，目前警方已排除刑事案件，具體原因還在調查中。」

而除了上述爆料外，亦有IP地址為北京的網民以縮寫的方式發文稱「YML跳樓自S（于朦朧跳樓自殺）」，其發布時間較「名偵探小宴」更早。還有網民稱，事發地為北京朝陽區的陽光上東小區。

事件曝光後旋即引起廣泛關注，話題「于朦朧」、「于朦朧快出來闢謠」等登上微博熱搜榜首，不過于朦朧本人及其工作室尚未對此作出回應。目前，于朦朧微博帳號的IP地址顯示為北京，最後上線時間為9月10日晚9點31分。

于朦朧1988年出生於新疆烏魯木齊。（微博@于朦朧）

于朦朧名下兩間公司，均已注銷。（微博@于朦朧）

于朦朧出演《太子妃升職記》爆紅。（《太子妃升職記》劇照）

另據企查查APP顯示，于朦朧名下共關聯兩間公司，分別為上海起萌影視文化工作室和東陽鮮萌影視文化工作室，惟目前均已注銷。上海起萌影視文化工作室成立於2017年8月，於2024年11月注銷，出資額500萬元人民幣，為于朦朧個人獨資企業。東陽鮮萌影視文化工作室成立於2016年9月，於2025年7月注銷出資額0.05萬元人民幣，為于朦朧個人獨資企業。

公開資料顯示，于朦朧1988年6月15日出生於新疆烏魯木齊，畢業於北京演藝專修學院。2013年，參加湖南衛視選秀樂節目《快樂男聲》，獲得全國總決賽第十名。2015年，主演內地古裝穿越劇《太子妃升職記》爆紅。2017年在古裝玄幻劇《三生三世十里桃花》中飾演四海八荒第一美男白真。

此前，有爆料指出于朦朧因拒絕了女投資人，而被雪藏3年，直至2023年正式復出拍戲，主演古裝劇《一傘煙雨》。目前，于朦朧還有一部待播劇《風起大漠》，他在劇中飾演李敢，飛將軍李廣之第三子。