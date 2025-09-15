解放軍研究人員警告：美X-37B恐被武器化成「太空軌道殺手」

解放軍軍事航天部隊航天工程大學研究人員警告，美國正企圖透過X-37B新型太空飛機爭奪太空霸權，並可能將其武器化，成為「太空殺手」。



《解放軍報》9月12日發表相關研究人員評論文章指出，X-37B頻繁測試與發射，凸顯美方加速發展太空武器的野心。美國上月已完成X-37B第8次測試，由SpaceX「獵鷹9號」火箭發射升空。

美國X-37B採用垂直發射、水準降落。（微博@樞密院十號）

美國軍方表示，這次任務主要驗證太空雷射通信與量子導航等尖端技術，以提升太空通訊系統的韌性、效率與安全性。這些技術可讓衛星彼此之間，或與地面站進行更高速、更大頻寬的資料傳輸，超越傳統無線電通訊。

航天工程大學太空安全研究中心王甜甜與馮松江撰文指出，「分析家認為，X-37B頻繁發射及任務迭代，凸顯美國軍方加速發展太空武器，並追求太空霸權的野心」。他們進一步強調，若X-37B搭載機載武器，將具備動態反應能力，成為美國「全球快速打擊」（PGS）系統的關鍵組成部分。

X-37B於2010年首次發射，具可重複使用特性，主要用於測試五角大廈與美國航太總署（NASA）開發的新技術，能在軌道上停留數年後才返回地球。王甜甜與馮松江並指出，隨著人工智能及核熱推進等技術的發展與應用，X-37B正朝向更智能及更靈活的方向發展，而這發展趨勢可能重塑太空競爭格局，它龐大的軍事潛力很可能引發新一輪太空軍備競賽。

事實上，中國也在積極發展類似計劃。官方媒體報道，中國可重複使用的「神龍」太空飛機，去年9月完成第3次軌道測試，在太空停留268天後降落戈壁沙漠。有報道懷疑「神龍」在2023年飛越北美上空時，曾向地球發出強烈訊號，凸顯中美在太空領域的角力。