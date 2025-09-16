受賄逾5506萬元　中宣部原副部長張建春一審獲刑14年

中央宣傳部原副部長張建受賄案，周二（9月16日），在河北省廊坊市中級人民法院一審公開宣判。張建春被控受賄逾5506萬元（人民幣，下同），以受賄罪被判有期徒刑14年，併處罰金400萬元。法院對張建春受賄所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



張建受犯受賄罪，獲刑14年。（央視新聞）

張建受犯受賄罪，獲刑14年。（央視新聞）

法院審理查明，2004年至2024年，被告張建春利用擔任中央組織部幹部一局任免處正處級調研員、副處長、處長，幹部一局副巡視員、副局長，北京市委組織部副部長、常務副部長，中央組織部幹部一局局長，中央組織部部務委員兼幹部一局局長，中央組織部副部長，中央宣傳部副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目推進、業務承攬、工作安排、職務調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受有關單位和個人給予的財物，合共價值人民幣5506萬多元。

法院認為，被告張建春的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。