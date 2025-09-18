國安部長提網路五大國安風險　要「堅決防範政治滲透風險」

國家安全部部長陳一新近日在《中國網信》雜誌撰文指出，網絡空間大國博弈日益激烈，網絡安全風險挑戰日趨突出，已成為影響中國國家安全的重大變量，強調網絡安全和信息化事關黨的長期執政，事關國家長治久安，事關經濟社會發展和人民群眾福祉，過不了互聯網這一關，就過不了長期執政這一關。



陳一新在文章中提出，中國必須防範化解的五大網絡安全重大風險挑戰，分別是外部遏壓、政治滲透、暴恐傳播、網絡攻擊及間諜竊密。

陳一新是中共政法系統整風運動裏的一位關鍵人物。（中新社）

他指出，網絡空間已成為大國戰略博弈的新高地與新戰場。個別國家利用先發優勢推行網絡霸權，透過出口管制、技術封鎖等措施打壓中國網絡科技產業，並以聯盟圍堵、規則壟斷等手段限制中國在國際網絡空間的合作，構成中國網絡安全的最大外部風險源。他強調，必須健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制，並積極參與全球網絡空間治理，「打好網絡領域反霸權總體戰」。

在政治滲透方面，他提到，截至今年6月，內地網民規模已達11.23億人，互聯網普及率達79.7%。各種敵對勢力把網絡空間作為滲透、破壞、顛覆的重要管道，濫用區塊鏈、生成式人工智能等新技術開展認知戰與輿論戰，甚至利用「AI水軍」、深度偽造製造政治謠言，妄圖在中國發動「數字顏色革命」。陳一新表示，必須「堅決打贏網絡意識形態鬥爭」，並結合線上線下手段，構築維護政治安全的「鋼鐵長城」。

針對暴恐傳播風險，他指出，「三股勢力」長期利用互聯網進行活動策劃與人員招募，透過加密通信及暗網傳播暴恐影音與極端思想。隨著全球地緣衝突加劇，中國面臨的輸入性暴恐風險不斷上升。他強調，必須嚴防境外恐怖主義向境內延伸，嚴防暴恐思想滲透。

談到網絡攻擊風險，陳一新直言，個別國家作為「黑客帝國」，動用龐大網絡武器庫持續對中國關鍵信息基礎設施進行攻擊，目標涵蓋黨政機關、國防科研、能源交通、金融電信與先進製造等領域。他呼籲加強自主核心技術研發，並提升溯源反制及應急恢復能力。

在間諜竊密方面，他指出，境外情報機關透過身分偽裝、情感滲透、利益誘惑等方式拉攏境內人員，長期潛伏竊取國家秘密與敏感數據。近年來更透過社交媒體公開招募間諜，呈現「公開化、直接化、精準化」的新特徵。他強調，中國必須持續加強網絡反間諜體系，並「構建全社會反間防諜的立體防護網」。

最後，陳一新呼籲，中國要增強網絡安全防禦與威懾能力，建設一批能應對重大鬥爭、抗衡主要對手的網絡安全實戰團隊，並以人工智能引領科研範式變革，搶佔網絡安全技術制高點。