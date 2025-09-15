扮外賣員、釣魚佬竊取軍事秘密　3人為賺錢組團當間諜獲刑

9月15日，國家安全部消息，近日，國家安全機關破獲一宗境內人員為謀取不當利益，實施團夥間諜犯罪的案件。涉案3人為賺大錢組團當間諜，假扮外賣員、釣魚佬竊取國家重要軍事目標信息。



國家安全部介紹，曹某、夏某、張某3人是務工中結識的好友，平日以兄弟相稱。他們長期瀏覽境外網絡上的「灰產群」，逐漸不滿於正常工作帶來的報酬收入，認為憑藉自己的「聰明」，可以在「灰色產業」中找到賺大錢的捷徑。

某次，曹某在境外網絡平台上結識一名境外間諜情報機關人員。對方與曹某「一見如故」，並熱情地向曹某提供了一份搜集境內軍事目標信息的工作，許以高額報酬。

軍事禁區。（微信公眾號＠國家安全部）

盡管曹某十分清楚這其中的犯罪性質，也明確知道對方是境外間諜情報機關人員，但面對金錢的誘惑，曹某還是主動充當起對方的「馬前卒」，按照對方的指示在境內某重點軍事區域附近設立「觀察哨」，並定期向對方報送國家重要軍事目標動態信息。面對自己的犯罪行為，曹某不僅不加以掩飾，反而主動向該境外間諜情報機關人員介紹夏某、張某，並拉攏2人入夥。

中華人民共和國反間諜法。（微信公眾號＠國家安全部）

為防止被發現，曹某、夏某、張某分別居住在不同的地點，相約使用境外加密通聯軟件來聯絡，甚至還自購外賣服、釣魚竿等物品，企圖掩飾犯罪行為。3人因犯罪而導致的內心不安與日俱增，但他們沒有選擇向國家安全機關自首，自認為他們所塑造的「外賣員」「釣魚佬」等人設天衣無縫、心存僥幸。

到案後，曹某等3人坦言時刻都擔心被舉報，「沒有睡過一天安穩覺」。最終，曹某、夏某、張某因犯間諜罪，為境外刺探、非法提供國家秘密罪，分別被判囚17年、13年和9年。