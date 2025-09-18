鄭永年否認「國強必霸」：中國軍力提升促理性處理南海爭端

南海局勢近期升溫，中國與菲律賓圍繞有主權爭議的黃岩島頻繁發生摩擦。對此，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年否認「國強必霸」論述，他認為，隨著中國軍力的提升，各方在爭端處理中反而更加理性，南海局勢有望逐步趨於穩定。



鄭永年9月17日出席北京香山論壇「香山視界．高端對話」後接受媒體採訪時指出，南海問題的根本是觀念之爭，尤其是中國與美國之間存在深刻的相互誤解；而菲律賓及其他相關國家則試圖藉助美國的力量來強化自身立場。

香港中文大學（深圳）公共政策學院創始院長鄭永年。

他分析，美國普遍認為中國處理南海爭議的意圖是將美國「趕出西太平洋」，而中國則將美國視為「域外國家」，這種相互認知存在明顯偏差。實際上，所有大國對南海具有濃厚興趣，畢竟「只要有經濟利益的地方，大家都會去」，而美國在亞洲發展深度佈局，因此是「趕不走」的。

長期以來，南海一直是中美緊張關係的焦點。中國宣稱對幾乎整個南海擁有主權，與多國存在爭議，而美國則頻繁展開航行自由行動，時常引發北京反彈。

中國9月10日宣佈在黃岩島新設國家級自然保護區，引起菲律賓強烈抗議，雙方爭端進一步激化。美國國務卿魯比奧於9月12日表態稱，華盛頓堅定支持馬尼拉，並指責北京破壞地區穩定。就在香山論壇召開前一天，中國海警9月16日再對菲律賓公務船噴射水炮，雙方船隻也發生擦碰，菲方稱有一人受傷。

中國-菲律賓・中菲關係・南海主權爭議・仁愛礁・坐灘軍艦：圖為2023年3月9日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的烏瞰圖。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。菲軍會向軍艦提供補結，中菲就此多次發生衝突。（Reuters）

對此，鄭永年表示，中國作為負責任大國，在黃岩島設立國家級自然保護區主要是維護主權，無意軍事化。他也相信，南海局勢慢慢趨於穩定，這是因為中國軍力上升使得各方趨於理性，「中國只要自己不用軍事力量來解決這個問題，那就是和平的保證」。

在對話討論環節，當主持人提問中國如何打破西方「國強必霸」論述時，鄭永年認為要「看事實、看經驗」。他指出，當今世界局勢極不穩定，沒有強大軍事實力的國家容易受到欺凌，但「你有了肌肉，不是說要去侵略別人對吧？」

儘管如此，北京9月3日舉行紀念抗戰勝利80周年大會，在大閱兵活動上展示了多款最新軍備引起全球關注，也被認為是對台北的警告。對此，鄭永年認為，「中國（大陸）國防越強大，台灣（問題）和平解決越有希望。」

他強調，解決台灣問題應放在類似香港「一國兩制」的框架下理解，中國大陸對台灣的核心訴求是主權認同，而非直接行使治權。中國大陸不會放棄動用武力阻止台獨，但統一的實現將更依賴於社會融合和經濟手段。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

