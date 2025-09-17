兩本731部隊普及讀物發佈　系統收錄罪證　助公眾了解歷史

《新華社》報道，《侵華日軍731部隊史實揭秘》和《七三一部隊細菌戰史圖錄》新書首發儀式9月17日在侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館舉行。這兩本普及讀物系統收錄了731部隊罪證，旨在幫助公眾了解歷史真相，樹立正確二戰史觀。



據報道，二戰期間，侵華日軍建立起覆蓋亞洲多國的細菌戰體系。位於哈爾濱市平房區的731部隊以「防疫給水」為名，秘密研製細菌武器，進行人體實驗，是日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營。

《侵華日軍731部隊史實揭秘》。（新華社）

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民及其團隊，搜集整理了數千萬字的731部隊罪證史料，精編成《侵華日軍731部隊史實揭秘》一書。書中不僅收錄了大量原始檔案文獻，還輔以親歷者證言、實物圖片等，全面揭露731部隊實行細菌研究、生產、實驗和細菌戰的罪行。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館特聘研究員、《七三一部隊細菌戰史圖錄》作者楊彥君說，當前關於731問題研究的學術著作較多，但缺乏面向大眾的普及讀物。這兩本新書圖文並茂、通俗易懂，可以幫助讀者在短時間內了解731部隊建立、擴張、覆滅及戰後影響的全過程。

《七三一部隊細菌戰史圖錄》。（新華社）

據介紹，《七三一部隊細菌戰史圖錄》收錄了150餘幅歷史圖片，多摘選自中、日、美、俄等國家公共收藏機構，半數以上為近年來的新發現、新資料。其中包括731部隊遺址及罪證實物圖片、美國國家檔案館收藏的細菌炸彈圖紙、俄羅斯國家軍事檔案館保存的伯力審判現場照片，以及731部隊核心成員石井四郎等人戰後活動照片。