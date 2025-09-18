福建艦以南海為家？專家：展強大威懾姿態　未來或增建航母新基地

解放軍最新、最先進的航母福建艦預計即將服役，外界普遍關注其母港選址。軍事觀察家指出，福建艦很可能將以南海為主要駐地。



綜合媒體報道，福建艦上周自上海造船廠出發，在兩艘驅逐艦護衛下穿越台灣海峽，進入南海進行「科研實驗和訓練任務」。中國海軍表示，這屬於航母建造過程中的標準程序。這一進程與2019年山東艦服役前的最後階段相同，當時山東艦在南海完成1個月科研實驗和訓練任務後，便在海南三亞海軍基地正式交付中國海軍。

若福建艦最後駐紮三亞，解放軍3艘現役航母中將有兩艘部署於由南方戰區指揮的現代化海軍基地。

2024年5月，解放軍官方微博「中國軍號」發放福建艦首次航行試驗照片。（「中國軍號」）

目前，中國海軍共有兩座航母母港，分別位於海南三亞與山東青島。首艘航母遼寧艦駐紮於青島，由北方戰區海軍管理。而兩座基地均具備至少停泊兩艘航母的能力。不過，航母並不隸屬戰區海軍，而是由中央軍事委員會直接指揮，可依需要部署至不同海域。

上海軍事分析家倪樂雄指出，將福建艦派駐南海「可能具有象徵意義，展現了解放軍強大的威懾姿態」。他分析，中國在南海的主權聲索與鄰國存有爭議，尤其如黃岩島與仁愛礁，近年與菲律賓頻繁對峙。

相關報道同時提及，中國航母在台海軍事行動中亦具關鍵作用。在先前繞台軍演中，遼寧艦與山東艦均曾穿越第一島鏈，在台灣東部海域活動。

不過，東部戰區雖負責台灣及東海方向，但未設有航母母港。倪樂雄解釋，東部戰區面對美國、日本等主要軍事大國，更容易受到巡弋導彈、火箭及無人機等威脅，因此大型軍事資產如航母與核潛艦往往部署在後方基地，例如具備深水通道的海南榆林基地，以及具備戰略與後勤優勢的山東青島。他強調，航母部署於較遠地區「並不會影響它在台海衝突中的戰力，因為它的航空作戰半徑超過1000公里，可有效投射力量」。

另一方面，軍事評論家宋忠平指出，航母不必長期駐留母港，「包括南海在內，多數時間會前進部署於西太平洋」。他認為，中國現階段僅有3艘航母，南北兩個母港已足夠，若未來航母數量增加，中方或會考慮增建新基地。