福建艦穿越台海　台軍事專家：勢必衝擊台澎防衛作戰

國防部12日證實，最新國產航母福建艦業於是日清晨通過台海，南下前往南海，展開「跨區域試驗訓練」。台灣軍事專家認為，福建艦若正式服役，勢必對台澎防衛作戰造成重大衝擊。



台媒《聯合報》報道，台灣國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，若北京擁有三個航艦戰鬥群，理論上可常態化在台灣東部的西太平洋巡弋，「勢必對台方台澎防衛作戰會造成非常大的衝擊」。他解釋，當台軍面臨戰爭時，海空軍主力通常會轉移至東部戰力保存區，但若解放軍在東部隨時部署航艦戰鬥群，就能直接打擊台軍保存區，等於掐住台灣軍方的後路。

福建艦。（新華社）

揭仲進一步表示，福建艦具備彈射系統，能搭載固定翼預警機「空警-600」，遠端防空與空中作戰指揮範圍可達680至700公里，相較山東號與遼寧號僅400公里有明顯提升。這意味著福建艦可在更遠位置發動攻擊，而台軍空射魚叉導彈射程僅250公里，「所以必須非常深入，才有機會發動打擊，風險也更大」。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑分析，福建艦此次南下應是最後階段的海試，並可能在南海測試三亞海軍基地效用，「福建艦目前應該還是一些殲-15T為主」。林穎佑預判，福建艦正式服役可能會在下半年，甚至偏向10月1日，作為中共建政日的象徵性展示。

報道亦引述台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，認為福建艦的戰略意義在於突破近岸作戰限制，「萬一中共決定對台動武，這三艘航艦可以發揮遠距封鎖功能」。蘇紫雲指出，「空警-600」與「殲-35」匿蹤戰機有望搭載福建艦，使其具備完整的海上防空作業能力，大幅提升航艦存活率。不過他也強調，台灣仍有對策，包括密集的防空導彈部署，以及潛艦「海鯤號」未來若順利服役，可將防線向外延伸1000至2000海浬，平衡威脅。

2024年5月8日下午3時許，中國第三艘航空母艦福建艦完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。（新華社）

至於宣布時間點，蘇紫雲認為與「習特會」及「美中2+2」對話相關，「當然是作為一個戰略信號，無論是對於美國的軍事反制，或者到時候習特見面的話，讓北京有更多的底氣」，更有「七分政治三分軍事」的考量。

他進一步指出，福建艦海試進入跨區驗證階段，與山東艦成軍前的過程相似，「的確是已經快要成軍了」。日本防衛省最新拍攝到福建艦穿越東海時，由濟南、杭州護航，甲板仍保持乾淨，顯示可能正準備組合訓練。蘇紫雲認為，福建艦未來應隸屬東海艦隊，將成為中國海權戰略的重要支柱。