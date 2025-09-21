H-1B簽證消息混亂　中國員工即買機票回美　有人嘆｢感覺被困美國｣

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日宣布把供外國技術人才申請的H-1B簽證費用大幅增至10萬美元（約77.8萬港元），21日生效。消息一出，外界一度以為持該簽證人士只要出入境就有可能需支付10萬美元，大量身處外地人士急忙返回美國，其後白宮始澄清新規僅適用於H-1B簽證的新申請人，現時簽證的持有人再次入境無須繳費。



有內媒報道，在消息混亂期間，有中國籍在美務工人員立即買機票回美國，機票價格在短短30分鐘內上升近3.5倍。



20日晚「上海—洛杉磯」直飛航班的機票已售罄。（《紅星新聞》）

內媒《紅星新聞》報道，中國籍在美務工人員Alex在20日表示，他19日才飛抵上海，本計劃在國內停留一周，但不得不搶購在20日返回美國的機票。

在社交媒體上，IP在美國的網友紛紛催促Alex「立馬直奔機場，回了再考慮其他的」「趕緊回」。有人擔憂地問：「等晚上再飛會不會來不及入境？」

Alex表示，他看到新聞後「當機立斷買了上海飛洛杉磯的機票」。據他透露，在他搶購機票時，機票價格僅3800元（人民幣，下同），半小時後就飆漲到了17000元。短短30分鐘，機票價格飆漲近3.5倍。

查詢售票平台發現，20日晚「上海—洛杉磯」直飛航班的機票已售罄，僅剩飛行總時長超過24小時的中轉航班。

「感覺真被困在美國了」

另一位身在美國的中國籍H-1B持有者韋先生在20日則表示，：「我們這都已經『炸（開鍋）』了。明後天各有一個朋友本來要從美國出境，現在都已經被迫取消行程了。」

他當時形容這種狀態是：「感覺真被困在美國了。」

韋先生解釋了當時在美華人圈對政策的理解：「在看了政策內容後，目前大家分析認為，只要出入境就有可能需支付10萬美金，否則無法入境……所以我們只能選擇在簽證有效期內留在美國。」