米蘭街頭一華人被砍十幾刀仍在搶救　砍人者被捕作案動機未明

9月14日，意大利米蘭華人街發生持刀傷人案，一名華人男子被砍傷。知情者稱，傷者手腳被砍中十幾刀，尚未脫離危險期。據外媒報道，砍人者已被拘捕。



事發地一店舖老闆稱，傷人事件發生前，持刀男子曾在9月10日到其店中鬧事，「我們完全不認識這個人，他來店裏就是拿一張凳子坐我們家門口，不讓我們家做生意」。

砍人者左手持鐵棍、右手持菜刀恐嚇途人。（影片截圖）

砍人者追趕途人。（影片截圖）

老闆表示，事發當日，該男子一言不發，進店後就用該店的地鎖砸破玻璃，「他想砸我客人，他砸我老公，我老公躲了」。本來她已用辣椒水趕走砍人者，但對方拿着其店的地鎖到其他店舖鬧事。

老闆又稱，她與受傷的華人男子認識，對方當時步出咖啡店後，無緣無故便被持刀男子拉走砍傷。據她介紹，傷者是一名理髮師，育有3名孩子，最年幼的只有3歲，「都靠他剪頭髮賺一點錢養家的」。

警方在現場拉起封鎖線。（影片截圖）

砍人者當場被捕。（影片截圖）

事發後她報警求助，傷者手腳被砍中十幾刀，目前未脫離生命危險，正在搶救，「砍了人我們一條街都報警了，（砍人者）抓走了抓走了，我店裏所有的人都被叫到警察局來了」。據外媒報道，砍人者已被拘捕，警方正在調查其作案動機。