超強颱風樺加沙｜江門明日起停工、停課　深圳計劃轉移安置40萬人

颱風「樺加沙」。（中央氣象台）

今年第18號颱風「樺加沙」生成後強度迅速增強，成為今年以來西北太平洋風王，目前仍維持超強颱風級。「樺加沙」的中心今天（9月22日）上午8點鐘位於東沙島東偏南方向約670公里的西北太平洋洋面上，就是北緯19.3度、東經123.1度，中心附近最大風力有17級以上（62米/秒），中心最低氣壓為910百帕，七級風圈半徑340-480公里，十級風圈半徑160-200公里，十二級風圈半徑80-120公里。

颱風「樺加沙」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

預計，「樺加沙」將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，強度變化不大，穿過巴士海峽後，將於23日凌晨進入南海東北部海面，爾後向西偏北方向移動，並逐漸向廣東中西部至海南島東北部一帶沿海靠近，強度稍有減弱。

江門宣布「五停」

9月22日，廣東江門市人民政府防汛防旱防風指揮部發佈《關於在全市範圍內實行「五停」的通告》提到，市三防指揮部將在全市範圍內漸次實行「五停」措施（即：停課、停工、停產、停運、停業）。

颱風「樺加沙」。（中央氣象台）

官方通告指，全市所有托兒所、幼兒園、中小學校、中等職業學校、技工院校和各類教育培訓機構於23日起實施停課。請各寄宿制學校（機構）於22日下午有序安排學生回家，當晚不得在校留宿；其他四停（停工、停產、停運、停業）措施，預計於23日19時起實行；已在江門遊玩、出差的外地遊客，建議9月22日內離開江門返程。

深圳計劃轉移安置40萬人

深圳市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效表示，「樺加沙」可能是自2018年「山竹」之後影響深圳最強的颱風。目前全市已啟動應急機制，各部門正有序開展各項防風防汛工作。

颱風山竹曾造成大範圍水浸，連消防員都寸步難行。（資料圖片）

有網民憶述山竹、天鴿襲港時導致塌樹擋路、山泥傾瀉等，慨嘆天災無情。（資料圖片）

深圳市應急管理局表示，目前全市計劃轉移安置沿海、低窪地帶、工棚人員等約40萬人。王常效強調，請受影響市民積極配合政府轉移安排。此外，颱風影響期間部分醫療服務可能存在調整，有特殊就醫需求的市民建議提前規劃。

針對社會關注的「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）安排，將根據颱風動態及時研判並通過官方渠道發佈，請市民勿輕信未經證實的信息。