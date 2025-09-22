樺加沙│深圳政府：山竹之後影響最強颱風 籲市民儲備至少3日物資
撰文：朱加樟
出版：更新：
【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，深圳市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效表示，樺加沙可能是自2018年山竹之後影響深圳最強的颱風，他呼籲市民提前儲備至少3天的飲用水、食品、藥品及應急物資。
深圳市氣象台預計樺加沙於23日夜間至24日嚴重影響深圳，帶來狂風暴雨，致災風險極高。市應急管理局及氣象部門提醒市民密切關注最新預報，及時做好防禦準備。
深圳市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效呼籲市民保持警惕，切勿心存僥倖，並提出以下防禦建議：
減少不必要的外出，避免前往沿海、臨河及低窪地區；
提前儲備至少3天的飲用水、食品、藥品及應急物資；
加固門窗，收回陽台高空物品，防止墜落；
地質災害高風險區、危舊房屋居民應熟悉轉移路線，隨時準備撤離；
妥善安置老人、兒童、病患及寵物。
深圳計劃轉移安置40萬人
深圳市應急管理局又表示，目前全市計劃轉移安置沿海、低窪地帶、工棚人員等約40萬人。
超強颱風樺加沙襲台｜33歲男子坐遊艇宜蘭出海 潛水｢找海膽｣溺斃颱風樺加沙或隨時、多次登陸 廣東罕見提醒｢做好巨災防禦準備｣超強颱風樺加沙明日先襲台灣 專家：挑戰今年「風王」寶座樺加沙提升至超強颱風級 成今年來西北太平洋最強颱風