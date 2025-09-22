樺加沙│深圳政府：山竹之後影響最強颱風　籲市民儲備至少3日物資

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，深圳市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效表示，樺加沙可能是自2018年山竹之後影響深圳最強的颱風，他呼籲市民提前儲備至少3天的飲用水、食品、藥品及應急物資。



颱風「樺加沙」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

深圳市氣象台預計樺加沙於23日夜間至24日嚴重影響深圳，帶來狂風暴雨，致災風險極高。市應急管理局及氣象部門提醒市民密切關注最新預報，及時做好防禦準備。

深圳市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效呼籲市民保持警惕，切勿心存僥倖，並提出以下防禦建議：

減少不必要的外出，避免前往沿海、臨河及低窪地區；

提前儲備至少3天的飲用水、食品、藥品及應急物資；

加固門窗，收回陽台高空物品，防止墜落；

地質災害高風險區、危舊房屋居民應熟悉轉移路線，隨時準備撤離；

妥善安置老人、兒童、病患及寵物。

颱風「樺加沙」。（中央氣象台）

深圳計劃轉移安置40萬人

深圳市應急管理局又表示，目前全市計劃轉移安置沿海、低窪地帶、工棚人員等約40萬人。